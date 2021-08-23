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إصابة طفل بغيبوبة ..غرق فى حمام سباحة بحلوان فتشبعت رئتيه بالماء

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إصابة طفل بغيبوبة ..غرق فى حمام سباحة بحلوان فتشبعت رئتيه بالماء إصابة طفل بغيبوبة ..غرق فى حمام سباحة بحلوان فتشبعت رئتيه بالماء

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أُصيب طفل بحالة فقدان للوعي في حمام سباحة بحلوان، حيث تبين من التحريات أن الطفل تعرض للغرق أثناء السباحة داخل حمام السباحة بنادي كفر العلو بمدينة حلوان، دون أن يشاهده رجال الإنقاذ بالنادي.

وأضافت التحريات أن صديق الغريق شاهده في قاع الحمام، فخرج بسرعة وأبلغ رجال الإنقاذ، وتم انتشال الطفل «بدر»، 14 سنة، مصابًا بغيبوبة إثر تعرضه للغرق، ونقل الطفل إلى المستشفى العام وحجزه داخل الرعاية المركزة بسبب دخوله في غيبوبة، بعد أن تشبعت رئتاه بالمياه.

وتحرر محضر بالواقعة، واتهم والد المصاب إدارة نادي كفر العلو بالإهمال والتسبب في إصابة نجله.

المصرى اليوم

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