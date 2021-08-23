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طالبته بحذف الفيديو وخدعها .. منى زكي تهدد أحمد حلمي بالانتقام: «عندي ليك فيديوهات»

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طالبته بحذف الفيديو وخدعها .. منى زكي تهدد أحمد حلمي بالانتقام: «عندي ليك فيديوهات» طالبته بحذف الفيديو وخدعها .. منى زكي تهدد أحمد حلمي بالانتقام: «عندي ليك فيديوهات»

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مازح الفنان أحمد حلمي زوجته الفنانة منى زكي بنشر مقطع أثناء إعلانها عن حلقتها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامجها «صاحبة السعادة».

حيث ظهرت «زكي» في اللقطات وتتحدث بتلقائية مع زوجها وتقول: «استنوني مع صاحبة إسعاد في صاحبة السعادة» ثم تتوقف لتعيد ترتيب كلماتها.

وتتابع: «استنوني مع إسعاد في (صاحبة السعادة).. حلمي أنا مابعرفش أقول الحاجات دي بجد.. بتصور ليه! أنا انبسطت لكن مابعرفش أعمل البرومو».

ويخدعها «حلمي» ويمازحها مستكملًا التصوير: «لا مش هنزله.. أنزل إيه عشان الناس تقول علينا (عُبطت) همسحه يلا باي»، وتستقل الفنانة سيارتها ويختتم أحمد حلمي المقطع.

ليفاجاها بنشر الفيديو عبر صفحته الشخصية بـ«انستجرام»، منذ ساعات، ويقول: «أوعى حد يقول لها أني نزلت الفيديو».

وبمجرد مشاهدة «زكي» المقطع توجه رسالة صوتية لزوجها وتقول له: «بتهزر يا حلمي نزلت الفيديو بجد الناس تقول عليّا إيه عبيطة!.. أكيد عندي ليك فيديوهات كتير.. مش هتنازل أبدًا أني أعمل فيك حاجه زي دي.. استنوني مع إسعاد يونس الجميلة أنا اتشرفت أني كنت معاكي».

تحل الفنانة منى زكي ضيفة للإعلامية إسعاد يونس في الموسم الجديد من برنامج «صاحبة السعادة»، اليوم الاثنين على شاشة «DMC».

ونشرت الصفحة الرسمية لقناة «DMC»، عبر موقع الصور والفيديو «انستجرام»، برومو الحلقة، وحديث منى زكي عن مسلسل «لعبة نيوتن»، وشخصية هنا، التي قدمتها في المسلسل، وأعمالها مع أحمد زكي وأحمد السقا بالإضافة إلى أعمال قادمة.

المصرى اليوم

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