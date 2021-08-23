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سيارة تدهس طفلًا والسائق يسلم نفسه لقسم حلوان

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سيارة تدهس طفلًا والسائق يسلم نفسه لقسم حلوان سيارة تدهس طفلًا والسائق يسلم نفسه لقسم حلوان

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فارق طفل الحياة في حلوان، حيث تبين من التحريات أن سيارة ميكروباص دهسته أثناء عبوره الطريق، وتوجه السائق الذي تسبب في الحادث عقب الواقعة إلى قسم الشرطة وسلم نفسه وتم التحفظ عليه لحين سماع أقواله وتفريغ كاميرات المراقبة لمعرفة أسباب الحادث.

وكانت البداية بورود إشارة إلى مأمور قسم شرطة حلوان، من غرفة عمليات المرور، بمصرع طفل يُدعى «أحمد. ه»، 14 سنة، في حادث سير بطريق نادي حلوان العام، فانتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام، وتوجه سائق السيارة لتسليم نفسه إلى قسم الشرطة.

المصرى اليوم

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