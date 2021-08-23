إزالة مخالفة بناء على مساحة 175 متر بأرمنت الأقصر

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واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ارمنت غرب الاقصر في التصدي لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة وإزالة المخالفات في المهد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

صرح العميد عبدالله عاشور رئيس المركز بأنه تم رصد مخالفة تعدي على أرض زراعية. موضحا أن المخالفة عبارة عن بناء بالطوب الأبيض والمونة الاسمنتية بارتفاع 2 متر، على مساحة 175 متر بناحية حوض الشريفة بالمحاميد بحري .

واضاف أن الإزالة في المهد على كامل المسطح وتم التحفظ على مواد وأدوات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف وتحرير المحاضر اللازمة له لعرضها على النيابة العامة.

موضحا أعمال الإزالة، تمت بمعدات الوحدة المحلية لقرية المحاميد تحت إشراف رئيس القرية ومشرفين التنظيم.