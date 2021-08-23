محافظ الوادي الجديد يبحث إنشاء فرع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالمحافظة

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بحث اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد واللواء إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، خلال زيارة محافظ الوادي الجديد لمقر للأكاديمية بمدينة الإسكندرية، اليوم، سبل التعاون المشترك لإفتتاح فرع للأكاديمية لخدمة العملية التعليمية بالمحافظة أبنائها .

وعقب اللقاء، التقي الزملوط بطلاب وأستاذه الأكاديمية بحضور المفكر السياسي الدكتور مصطفي الفقي، حيث استعرض خطط وبرامج التنمية بالمحافظة وأبرز المقومات الإستثمارية والطبيعية والبيئية والمشروعات القومية الجاري تنفيذها وجهود الدولة في دعم هذه المشروعات.