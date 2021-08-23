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أمانة الحدود الشمالية تصلح 11 ألف متر مربع من هبوطات الشوارع والأرصفة

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أمانة الحدود الشمالية تصلح 11 ألف متر مربع من هبوطات الشوارع والأرصفة أمانة الحدود الشمالية تصلح 11 ألف متر مربع من هبوطات الشوارع والأرصفة
خلال أسبوع ضمن حملة "صور وأرسل" التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية

أمانة الحدود الشمالية تصلح 11 ألف متر مربع من هبوطات الشوارع والأرصفة

قامت أمانة منطقة الحدود الشمالية ضمن جهودها لتحسين المشهد الحضري، بمعالجة وإصلاح 4960 مترًا مربعًا من تشققات وهبوطات الشوارع، و6912 مترًا طوليًّا من الأرصفة المتهالكة خلال أسبوع؛ وذلك ضمن حملة "صور وأرسل" التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مؤخرًا.

وأوضحت أمانة المنطقة مواصلتها لمعالجة البلاغات الوارد ضمن حملة "صور وأرسل" التي تهدف إلى تمكين أفراد المجتمع وتعزيز دورهم في تحسين المشهد الحضري، ضمن برنامج جودة الحياة لتطوير القطاع البلدي، لافتة إلى أن خدمة "صور وأرسل" تتم عن طريق تطبيق "بلدي" الذي يمكن تحميله على مختلف الأجهزة الإلكترونية عن طريق الرابط التالي: bit.ly/38YI5nS .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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