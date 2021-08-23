«تلقى رشاوى في شراء سلع لمواجهة كورونا».. سجن وزير إندونيسي سابق 12 عامًا

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قضت محكمة جرائم الفساد في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، الإثنين، على وزير الشؤون الاجتماعية الإندونيسي السابق جولياري باتوبارا بالسجن 12 عامًا بسبب فضيحة الكسب غير المشروع المتعلقة بفيروس كورونا.

وقالت المحكمة إن «السياسي السابق، تلقى رشاوى فيما يتعلق بشراء سلع مخصصة للمساعدات الاجتماعية لمواجهة فيروس كورونا»، بحسب رويترز.

وقال رئيس هيئة القضاة في محكمة جرائم الفساد في جاكرتا، محمد داميس، أن المدعى عليه جولياري باتوبارا قد ثبتت إدانته بشكل قانوني ومقنع بارتكاب الفساد، بعد أن تلقى 32.4 مليار روبية (2.25 مليون دولار) كرشاوى فيما يتعلق بشراء سلع مخصصة لحزم المساعدات الاجتماعية.

وتم تغريم وزير الشؤون الاجتماعية السابق، 500 مليون روبية إندونيسية (34698.13 دولارًا)، بالإضافة إلى سداد الأموال المختلسة، وكما سيمنع من تولي المناصب العامة لمدة أربع سنوات بعد قضاء فترة سجنه.

من جهته، وصف محاميه مقدر إسماعيل، الحكم، بأنه قاسي للغاية وقال إنهم يفكرون في الاستئناف.

وفي ديسمبر الماضي، اتهمت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع في إندونيسيا الوزير السابق مع أربعة آخرين في القضية. واكتشف محققو مكافحة الفساد أكثر من مليون دولار نقدًا في حقائب وحاويات أخرى، قبل يوم واحد من تسليم الوزير السابق نفسه.