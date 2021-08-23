أخبار عاجلة

مصادر: استئناف الرحلات الألمانية إلى مرسى علم السبت المقبل -
إجراء انتخابات الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في الغردقة اليوم -
السماح لـ5 دول الدخول للأردن دون تأشيرة -
هنا هطولات ورياح مغبرة.. "الحصيني" عن "أجواء اليوم": حارة نهاراً -
عدد ضحايا كورونا عالميًّا يتجاوز الـ4.5 ملايين -
المركز الوطني للأرصاد: موجة حارة على محافظتيْ بدر وينبع -
خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجل 1.487 إصابة جديدة بكورونا و255 حالة بمصر -
سفارة المملكة في واشنطن تحذّر من "إيدا": التزموا بتعليمات السلطات المحلية -
المكسيك تسجل 6837 إصابة جديدة بفيروس كورونا و259 وفاة -
تنبيه لـ "مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتَي الحناكية والمهد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مياه الإسكندرية: ترحيل خط مياه معترض لمواسير الصرف الصحي

Print
مياه الإسكندرية: ترحيل خط مياه معترض لمواسير الصرف الصحي مياه الإسكندرية: ترحيل خط مياه معترض لمواسير الصرف الصحي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الاسكندريه، أعمال ترحيل مسارخط مياه الشرب؛ نتيجة اعتراضه تعديلات خطوط الصرف الصحى، بمنطقة الكيلو21 ومنطقة 6اكتوبر، وذلك بالتعاون مع شركة الصرف الصحى بالاسكندريه.

وقال أنه نظرا لقيام شركة الصرف الصحى لعمل تعديلات لخطوط الصرف الصحى في منطقة الكيلو ٢١ ومنطقة ٦ اكتوبر، والتنسيق مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية لتحويل خطوط المياه المتعارضة، تم بدء الأعمال فجر الأحد الموفق ٢٢-٨-٢٠٢١ الساعة ٣ صباحا، وحتى الساعة ٩ صباح يوم الاثنين ٢٣-٨-٢٠٢١.

وأوضح «جابر» أن من المتوقع الانتهاء من أعمال الترحيل خلال ساعات قليلة، واعادة ضخ المياه بصورة طبيعية حيث توفر الشركة سيارات مياه نقية للمناطق المتأثرة، يمكن طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصادر: استئناف الرحلات الألمانية إلى مرسى علم السبت المقبل

مصادر: استئناف الرحلات الألمانية إلى مرسى علم السبت المقبل

إجراء انتخابات الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في الغردقة اليوم

إجراء انتخابات الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في الغردقة اليوم

وزير السياحة والآثار يتفقد أعمال تطوير طريق الكباش في الأقصر

وزير السياحة والآثار يتفقد أعمال تطوير طريق الكباش في الأقصر

تامر النحاس يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مهاجم دجلة

تامر النحاس يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مهاجم دجلة