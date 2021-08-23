مياه الإسكندرية: ترحيل خط مياه معترض لمواسير الصرف الصحي

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الاسكندريه، أعمال ترحيل مسارخط مياه الشرب؛ نتيجة اعتراضه تعديلات خطوط الصرف الصحى، بمنطقة الكيلو21 ومنطقة 6اكتوبر، وذلك بالتعاون مع شركة الصرف الصحى بالاسكندريه.

وقال أنه نظرا لقيام شركة الصرف الصحى لعمل تعديلات لخطوط الصرف الصحى في منطقة الكيلو ٢١ ومنطقة ٦ اكتوبر، والتنسيق مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية لتحويل خطوط المياه المتعارضة، تم بدء الأعمال فجر الأحد الموفق ٢٢-٨-٢٠٢١ الساعة ٣ صباحا، وحتى الساعة ٩ صباح يوم الاثنين ٢٣-٨-٢٠٢١.

وأوضح «جابر» أن من المتوقع الانتهاء من أعمال الترحيل خلال ساعات قليلة، واعادة ضخ المياه بصورة طبيعية حيث توفر الشركة سيارات مياه نقية للمناطق المتأثرة، يمكن طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125.