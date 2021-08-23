تحرير 4 محاضر للإعلان بعد تخفيضات وهمية بدون تصريح بالأقصر  

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نفذت ادارة الرقابة التموينية بمديرية التموين بالأقصر، حملة تموينية تفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية لمعرفة مدى التزام التجار بالقرارات والقوانين التموينية وضبط المخالفات التموينية بشتى صورها المختلفة.
وأسفرت الحملة، عن تحرير 2 محضر أنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، ومخضر أنتاج خبز ناقص الوزن القانونى، ومحضر عدم وجود قائمة تشغيل وعدم نظافة.
كما تم تحرير 4 محاضر الإعلان عن تخفيضات وهمية ودون الحصول على تصريح أوكازيون من الجهة المختصة، كما تم تحرير 3 محاضر عدم أعلان عن الاسعار لأنشطة مختلفة.