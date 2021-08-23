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تحرير 4 محاضر للإعلان بعد تخفيضات وهمية بدون تصريح بالأقصر  

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تحرير 4 محاضر للإعلان بعد تخفيضات وهمية بدون تصريح بالأقصر   تحرير 4 محاضر للإعلان بعد تخفيضات وهمية بدون تصريح بالأقصر  

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نفذت ادارة الرقابة التموينية بمديرية بالأقصر، حملة تموينية تفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية لمعرفة مدى التزام التجار بالقرارات والقوانين التموينية وضبط المخالفات التموينية بشتى صورها المختلفة.

وأسفرت الحملة، عن تحرير 2 محضر أنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، ومخضر أنتاج خبز ناقص الوزن القانونى، ومحضر عدم وجود قائمة تشغيل وعدم نظافة.

كما تم تحرير 4 محاضر الإعلان عن تخفيضات وهمية ودون الحصول على تصريح أوكازيون من الجهة المختصة، كما تم تحرير 3 محاضر عدم أعلان عن الاسعار لأنشطة مختلفة.

المصرى اليوم

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