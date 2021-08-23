«فيفا» يحصر أعداد لاعبي أفغانستان لإجلائهم بعد وفاة أنواري

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أكدت السنغالية فاطمة سامورا، الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أمس، أن الاتحاد الدولي للعبة، والنقابة الدولية للاعبين المحترفين “فيفبرو”، سيتعاونان للمساعدة في عملية إجلاء لاعبي كرة القدم الأفغان الراغبين في مغادرة بلادهم عقب سيطرة حركة طالبان على الحكم.

وقالت سامورا: “نحن نعمل مع فيفبرو”. مشيرة في الوقت ذاته إلى أهمية تحديد عدد اللاعبين واللاعبات المعنيين بعملية الإجلاء.

وكانت النقابة تلقَّت بحزن شديد، الخميس الماضي، خبر وفاة زكي أنواري، اللاعب الدولي الأفغاني، في فريق الشباب في مطار كابول نتيجة سقوط قاتل أثناء محاولته التشبث بطائرة أمريكية للفرار من بلاده. وأظهرت مقاطع أخرى على وسائل التواصل الاجتماعي سقوط شخصين حتى وفاتهما من طائرة س 17 بعد إقلاعها.