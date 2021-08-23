توظيف الأموال بالسحر ..دجال يستولى على اموال ضحاياه بحدائق القبة

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نجحت اجهزة الامن بالقاهرة فى القاء القبض على دجال فى حدائق القبة ،تبين من التحريات أن المتهم يقوم بممارسة الدجل والشعودة فى اقناع ضحاياه بتوظيف اموالهم .

أضافت التحريات ان المتهم أنع ضحاياه بقدرته على منحهم مبالغ كبيرة كأرباح شهرية وكانت أخر ضحاياه سيدة منحته مبلغ مالى كبير لتوظيفه عن طريق اعمال الدجل ،قالت المجنى عليها انها تعرفت على شخص ادعى قدرته على مضاعفة المبالغ المالية من خلال أعمال السحر والشعوذة فقامت بتسليمه مبلغًا ماليًا لمضاعفته إلا أنها اكتشفت تعرضها لواقعة نصب وقيامه بالاستيلاء على المبلغ المالى ولاذ بالفرار ،بمناقشة المتهم اعترف بالواقعة فصدر قرار النيابة بحبسه.