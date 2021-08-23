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سيعمل بشكل مستقل حتى لو كان الهاتف الذكي غير متصل بالإنترنت

كشف تقرير صحفي عالمي، أن تطبيق التراسل الفوري المشفر "واتساب"، يخطط لإطلاق نسخة خاصة بحواسيب "آيباد" لأول مرة.

وكان "واتساب" يعتمد دومًا إصدارًا خاصًّا بالهواتف الذكية لكل الحواسيب اللوحية ومن بينها "آيباد"، ولكنه قرر أن يعتمد إصدارًا خاصًّا بتلك الحواسيب ليدعم مهام مختلفة؛ بحسب ما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص.

وسيعمل تطبيق "واتساب" بشكل مستقل على حواسيب "آيباد" بحيث يمكنه العمل حتى لو كان الهاتف الذكي الخاص بالمستخدم والمربوط على حساب "واتساب"، غير متصل بالإنترنت.

ولم تقدم شركة "فيسبوك" المالكة لتطبيق "واتساب"، معلومات حول موعد وصول هذا التطبيق إلى حواسيب "آيباد"، واكتفت بالقول إنه قيد التطوير، وسيتم إصداره في تحديث مستقبلي.