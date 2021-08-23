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حدد أشرف البهي، خبير التنمية الذاتية وإعداد القادة، ضوابط ومعايير لطلاب الثانوية العامة للالتحاق بالكلية المناسبة.

قال البهي خلال استضافته مع الإعلامية نهاد سمير مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الإثنين، إن الإحصائيات كشفت أن من 30 إلى 35% من طلاب الجامعات يتحولون من كلية إلى أخرى السنة الأولى من الالتحاق بالجامعة، مرجعا ذلك لعدم اختيار الطالب الكلية المناسبة له منذ البداية.

ونصح خبير التنمية الذاتية، طالب الثانوية العامة بتحديد ميوله قبل الالتحاق بالكلية المناسبة، مضيفا: «بلاش مجموعك يكون هو الأساس في الاختيار».

وأوضح أن بعض الجامعات تتبع عدة طرق لتحديد ميول الطالب قبل الالتحاق بالكلية المناسبة مع خلال اختبارات توضح ميول الطالب سواء كان يفضل الأدب أم الحسابات حسب القدرة العقلية للطالب.

وشدد على ضرورة متابعة سوق العمل قبل الالتحاق بالكلية المناسبة، مشيرا إلى أن سوق العمل في عام 2021 ليس كما كان في 2015.