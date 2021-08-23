جامعة الإسكندرية: نشر 87 بحثا جديدا بمجلة «Scopus» العالمية الأسبوع الجاري

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قال الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، أن أعضاء هيئة تدريس الجامعة قاموا اليوم الاثنين، بنشر 87 بحثا متميزًا ضمن المجلات المرفوعة على منصة “سكوبس ‏Scopus“‏ العالمية، وهو تقريباً ضعف عدد الأبحاث المنشورة الأسبوع الماضي.

وأوضح رئيس الجامعة، أن نتائج هذا الأسبوع أظهرت أن النشر الدولى كان جيدًا (87 بحث) في مجال العلوم الأساسية (33%) تفاصيلها كالتالي: علوم البيئة (11%)، فالكيمياء الحيوية والوراثة والبيولوجيا الجزيئية (7.9%)، وعلوم الحاسب (5.5%)، الكيمياء (4.9%)، والرياضيات (3.7%) يلي العلوم الأساسية العلوم الطبية (12.2%)، ثم الهندسة (12.2%)، ثم الزراعة والعلوم البيولوجية (8.5%)، وعلوم المواد (6.1%)، فالصيدلانيات وعلوم السموم (3.7%).

وأشار «قنصوة»، أنه بتحليل الأبحاث المنشورة وجد أن هناك تعاون دولى واضح في إجراء هذه الأبحاث وأتت أعلى دولة أشتركت مع مصر في النشر هذا الأسبوع المملكة العربية السعودية (17 بحث)، فالولايات المتحدة الأمريكية (10 أبحاث)، تلتها المملكة المتحدة والهند ونيجيريا (5 أبحاث) لكل منهم، فالصين وجنوب أفريقيا وغانا وباكستان والإمارات المتحدة وقطر (4 أبحاث) لكل منهم، وغيرهم من دول العالم.

كانت أكثر الأبحاث المنشورة مع مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، وجامعة عين شمس، وجامعة القاهرة، وجامعة كفر الشيخ، وجامعة الطائف، وجامعة الإمام بن فيصل، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وغيرهم من الجامعات.

من جانبه هنأ رئيس الأساتذة المنشورة أبحاثهم ضمن القائمة، متمنيًا لهم مزيدا من التقدم وتحقيق الإنجازات العلمية التي ترفع اسم الجامعة في كافة المحافل والتصنيفات العلمية العالمية.