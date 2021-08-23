شعراوي وفودة يبحثان وضع طور سيناء على خريطة السياحة المحلية والعالمية

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عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، الإثنين، اجتماعاً مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بديوان عام الوزارة، لمتابعة الموقف التنفيذية لمشروعات الخطة الاستثمارية على مستوى المحافظة للعام المالى 2021 / 2022، بما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم عنها ودعم مشروعات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية على أرض محافظة جنوب سيناء.

جاء الإجتماع في إطار اللقاءات الدورية مع المحافظين، لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، فيما يخص المشروعات التنموية والخدمية التي تهم المواطنين في مختلف القطاعات.

وعرض اللواء خالد فودة خلال اللقاء معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الجارية في بعض المجالات الحيوية التي تهم المواطنين ومن بينها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى في عدد من المناطق مثل منطقة الجبيل بطور سيناء والتى سيتم الإنتهاء منها قبل شهر أكتوبر القادم للارتقاء بتلك المنطقة اجتماعياً وعمرانياً واقتصادياً، ومشروعات الطرق بمنطقة حمام موسى ورفع كفاءته بمدينة طور سيناء.

وأشار محافظ جنوب سيناء أن مدينة طور سيناء تشهد خلال الفترة الحالية جهوداً مكثفة ضمن أعمال المرحلة الثانية لتطويرها ووضعها على خارطة السياحة المحلية والعالمية مثل باقى مدن محافظة جنوب سيناء السياحية.

وأشاد اللواء محمود شعراوى بالجهود التي تبذلها المحافظة لتنفيذ تلك المشروعات المهمة والتى ستحقق نقلة نوعية وحضارية كبيرة لأهالى جنوب سيناء في ظل ما تمتلكه من مقومات تاريخية وسياسية وثقافية وأثرية ودينية وعالمية، مشيرا إلى أن مشروعات تطوير وتجميل وتوسعة الطرق الرئيسية والجانبية بالمحافظة، وعلى رأسها مشروع الطريق الدائري بمدينة شرم الشيخ، وانشاء ازدواج طريق الجبيل في إطار التطوير الشامل للمنطقة بما يساهم في تسهيل الحركة المرورية للسيارات والمركبات.

وأكد الوزير على أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات الجارية بالمحافظة والتي تمس حياة المواطنين لسرعة الانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة تمهيداً لافتتاحها مع ذكري انتصارات أكتوبر القادمة.

وشهد اللقاء متابعة جهود المحافظة لإنشاء وتوسعة بعض المدارس في إطار العمل على إتاحة الخدمات التعليمية لكافة أبناء مدن المحافظة خاصة في المناطق الجبلية والوديان للتيسير على الطلاب وخدمة المجتمع المدنى في التجمعات البدوية بمدن المحافظة المختلفة.

وخلال الاجتماع حرص اللواء محمود شعراوى على استعراض آخر المستجدات الخاصة بمشروعات منظومة المخلفات الصلبة والجهود الجارية لتطوير ورفع كفاءة 4 محطات فرز أولى للمخلفات بما يساهم في تحسين مستوى نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية لمدن المحافظة والحفاظ على الشكل الجمالى والحضاري.

كما تابع الوزير والمحافظ، جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا في مدن المحافظة والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

وشهد اللقاء أيضاً مناقشة جهود تدريب ورفع كفاءة العاملين والارتقاء بالعنصر البشري بالجهاز الاداري للمحافظة وفقاً للبروتوكول الثلاثى الموقع بين الوزارة وجنوب سيناء والأكاديمية الوطنية للتدريب، وكذا تطوير منظومة تقديم الخدمات للمواطنين وميكنة المراكز التكنولوجية والتحول الرقمى بالتعاون مع وزارة الاتصالات لضمان وجود فريق عمل كفء وفعال، لحوكمة الأداء الحكومى وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل أيسر وأسرع وتحقيق أعلى معدلات رضا للمواطن عن تلك الخدمات، وذلك في إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي، وميكنة وربط كافة الخدمات إلكترونياً وفصل مقدم الخدمة عن المواطنين.

