بعد إعلانها عن حملها .. رنا سماحة تكشف مفاجأة جديدة قريبًا

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أعلنت الفنانة رنا سماحة حملها لتنال المُباركات على الخبر «السار»، تمر ساعات، وتكشف استعدادها إلى إطلاق حفل غنائي جديد الشهر المقبل رغم حملها، وذلك منذ ساعات.

وقالت «سماحة» عبر صفحتها الشخصية بـ«انستجرام»: «الغاليين بفكركم بميعادنا يوم 7 سبتمبر وهيكون يوم ثلاثاء إن شاء الله، فيه أغاني جديدة مسمعتوهاش مني قبل كده بما أننا بقالنا كتير ماتقابلناش في حفلات فأنا مجهزة الأغاني اللي نزلت مؤخرًا كلها».

وتابعت: «على ميعادنا ٧ سبتمبر بساقية الصاوي قاعة النهر استنوا مفاجآت حلوة في الحفلة إن شاء الله».

وكانت «سماحة» كشف حملها منذ يومين خلال مقطع فيديو نشرته عبر «انستجرام» ببطن مُنتفخ وابتسامات تعبّر عن سعادتها، وعلّقت: «احساس كبير، شعور خطير، بحاجه جامدة بتربطنا».