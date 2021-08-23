أخبار عاجلة

كيف سقطت الطائرة المروحية التابعة للبحرية الأميركية قُبالة ساحل سان دييغو؟ -
دراسة تحذّر من تداعيات جديدة لجائحة كورونا.. "موجة خطيرة" -
خلال 24 ساعة..  مصر تسجّل 279 إصابة جديدة بكورونا و19 حالة بالصين -
ضحايا كورونا في 3 دول.. 839 حالة وفاة بالبرازيل و835 بالمكسيك و7 حالات بكوريا الجنوبية -
الجيش النيجيري يعلن استسلام الآلاف من عناصر "بوكو حرام" شمال البلاد -
"الأرصاد": طقس شديد الحرارة على الشرقية والمدينة المنوّرة وتبوك -
خالد الغندور للأهلي وجمهوره: «اوعوا تتكلموا عن البوابين» -
«كورونا» يصل بفيلم «المهمة المستحيلة» إلى المحكمة -
«لوميير تاني مرة» في «الإسكندرية السينمائي» -
ضبط عامل بإحدي قرى كفر الشيخ لاتهامه بالتحرش بطفلة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. المصرى اليوم

بعد إعلانها عن حملها .. رنا سماحة تكشف مفاجأة جديدة قريبًا

Print
بعد إعلانها عن حملها .. رنا سماحة تكشف مفاجأة جديدة قريبًا بعد إعلانها عن حملها .. رنا سماحة تكشف مفاجأة جديدة قريبًا

لاقتراحات اماكن الخروج

أعلنت الفنانة رنا سماحة حملها لتنال المُباركات على الخبر «السار»، تمر ساعات، وتكشف استعدادها إلى إطلاق حفل غنائي جديد الشهر المقبل رغم حملها، وذلك منذ ساعات.

وقالت «سماحة» عبر صفحتها الشخصية بـ«انستجرام»: «الغاليين بفكركم بميعادنا يوم 7 سبتمبر وهيكون يوم ثلاثاء إن شاء الله، فيه أغاني جديدة مسمعتوهاش مني قبل كده بما أننا بقالنا كتير ماتقابلناش في حفلات فأنا مجهزة الأغاني اللي نزلت مؤخرًا كلها».

وتابعت: «على ميعادنا ٧ سبتمبر بساقية الصاوي قاعة النهر استنوا مفاجآت حلوة في الحفلة إن شاء الله».

وكانت «سماحة» كشف حملها منذ يومين خلال مقطع نشرته عبر «انستجرام» ببطن مُنتفخ وابتسامات تعبّر عن سعادتها، وعلّقت: «احساس كبير، شعور خطير، بحاجه جامدة بتربطنا».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
شلة الغردقة .. فرج عامر يكشف تفاصيل الصورة الشهيرة مع الخطيب وحسن حمدي (فيديو)

شلة الغردقة .. فرج عامر يكشف تفاصيل الصورة الشهيرة مع الخطيب وحسن حمدي (فيديو)

فرج عامر: أغلى لاعب في سموحة بـ 2.5 مليون جنيه (فيديو)

فرج عامر: أغلى لاعب في سموحة بـ 2.5 مليون جنيه (فيديو)