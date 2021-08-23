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تشكيل الجونة المتوقع لمواجهة الأهلي في الأسبوع 33 للدورى الممتاز

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تشكيل الجونة المتوقع لمواجهة الأهلي في الأسبوع 33 للدورى الممتاز تشكيل الجونة المتوقع لمواجهة الأهلي في الأسبوع 33 للدورى الممتاز

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يستضيف فريق الجونة بقيادة رضا شحاتة، نظيره النادى الأهلى في التاسعة مساء غدا الثلاثاء ضمن الجولة ال33 لبطولة الدورى الممتاز وينتظر أن يخوض الجونة المباراة بتشكيل مكون محمود الغرباوي، في حراسة المرمى وأمامة محمد عبدل ومحمود الجزار ومحمد نجيب وعمرو السعدوي وعربي بدر وناصر محمد ناصر وعمرو عبدالفتاح وإسلام عبدالنعيم وكريم الطيب وعمرو بركات.

ويحتل فريق الجونة المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة جمعها من خوض 32 مباراة حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في 13 مباراة وخسر في 11 مباريات أخرى، وتعادل الأهلي مع الجونة بهدف لكل فريق في اخر مباراة جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الدور الأول من الموسم الحالي لبطولة الدوري الممتاز حيث أحرز هدف الاهلي طاهر محمد طاهر بينما أحرز هدف الجونة محمد نجيب.

المصرى اليوم

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