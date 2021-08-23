مانشستر سيتي يقدم عرضاً خرافياً جديداً لضم هاري كين

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يستعد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لحسم صفقة المهاجم الدولي الإنجليزي المتألق هاري كين هذا الأسبوع، قبل غلق نافذة الانتقالات الصيفية في إنجلترا في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري.

ووفقاً لتقارير إنجليزية سيقوم نادي مانشستر سيتي بخطوة أخيرة، هذا الأسبوع، من أجل حسم صفقة المهاجم الخطير، الذي كان هدفاً للعديد من الأندية العالمية في الصيف الجاري.

ويطارد بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، مهاجم توتنهام طوال الصيف الجاري، وكشف الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، علانية عن إعجابه الشديد بقدرات اللاعب ورغبته في الحصول على توقيعه.

وشعر مسؤولو مانشستر سيتي بالإحباط في الأسابيع الأخيرة بعدما قدموا عرضاً مغرياً بقيمة 100 مليون يورو للحصول على توقيع اللاعب الدولي الإنجليزي، ولكن لم تم رفضه من قبل إدارة توتنهام.

وكشفت صحيفة «تليجراف» البريطانية اليوم الاثنين، أن مسؤولي مانشستر سيتي سيقدمون عرضاً خرافياً جديداً هذا الأسبوع لحسم صفقة اللاعب.

وأوضحت «التليجراف» أن دانييل ليفي، رئيس نادي توتنهام لن يتنازل عن شرطه لبيع اللاعب بمقابل مادي لا يقل عن 160 أو 150 مليون جنيه إسترليني. وشارك هاري كين لأول مرة مع فريق مانشستر سيتي، هذا الأسبوع في مباراة وولفرهامبتون أمس، حيث دخل بديلاً في الدقيقة 72 بعدما غاب عن مباراتي مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، ومباراة باكوس دي فيريرا البرتغالي، في دوري المؤتمر الأوروبي.

وتلقى هاري كين تحية كبيرة لحظة دخوله ملعب المباراة باستاد مولينو، أمس الاثنين، من نحو 2845 مشجعاً من جماهير توتنهام كان مسموحاً لهم بحضور المباراة. لكنه كان متاحًا للاتصال به أمس، ودخل في الدقيقة 72 مع تقدم توتنهام 1-0. وساعد هاري كين توتنهام في تحقيق فوزه، قبل الذهاب في نهاية المباراة لتحية الجماهير التي كانت تصفق له.