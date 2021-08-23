أخبار عاجلة

مصادر: استئناف الرحلات الألمانية إلى مرسى علم السبت المقبل -
إجراء انتخابات الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في الغردقة اليوم -
السماح لـ5 دول الدخول للأردن دون تأشيرة -
هنا هطولات ورياح مغبرة.. "الحصيني" عن "أجواء اليوم": حارة نهاراً -
عدد ضحايا كورونا عالميًّا يتجاوز الـ4.5 ملايين -
المركز الوطني للأرصاد: موجة حارة على محافظتيْ بدر وينبع -
خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجل 1.487 إصابة جديدة بكورونا و255 حالة بمصر -
سفارة المملكة في واشنطن تحذّر من "إيدا": التزموا بتعليمات السلطات المحلية -
المكسيك تسجل 6837 إصابة جديدة بفيروس كورونا و259 وفاة -
تنبيه لـ "مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتَي الحناكية والمهد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

مدافع بشكتاش يثير الرعب في تركيا بعد سقوطه بطريقة «إريكسن».. ويوجه رسالة للجماهير

Print
مدافع بشكتاش يثير الرعب في تركيا بعد سقوطه بطريقة «إريكسن».. ويوجه رسالة للجماهير مدافع بشكتاش يثير الرعب في تركيا بعد سقوطه بطريقة «إريكسن».. ويوجه رسالة للجماهير

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أثار مدافع بشكتاش، فابريس نساكالا، القادم من الكونغو الديمقراطية، الرعب بعد سقوطه مغشيا عليه خلال مباراة أمام غازي عنتاب سبور، في مباراة بالدوري التركي لكرة القدم .

وسقط نساكالا، البالغ 31 عاما، في الدقيقة 70 من عمر اللقاء، قبل نقله للمستشفى في سيارة إسعاف «كإجراء احترازي»، وسط ذهول وذعر لاعبي الفريقين.

وجاءت حادثة سقوط نساكالا على الأرض، بنفس طريقة سقوط كريستيان إريكسن، خلال مباراة الدنمارك والسويد ضمن منافسات دور المجموعات في بطولة كأس أوروبا 2020 في يونيو الماضي، وأحدث سقوطه ذعرا عالميا آنذاك.

ولم يذكر النادي التركي سبب ما حدث للاعبه، لكن حالته كانت مقلقة، لأنه لم يستعد وعيه في الملعب مثل بعض الحالات المشابهة.

وشكر النادي كل من تمنى لمدافعه الشفاء، وقال في بيان: «التقارير الأولية تشير إلى أن حالته أفضل وأنه يتحسن، ونشر اللاعب صورة لنفسه في المستشفى مبتسما عبر حسابه الشخصي على»تويتر«.

ويلعب نساكالا في تركيا منذ خمس سنوات، وانتقل إلى بشكتاش من ألانيا سبور في عام 2020، ولعب 11 مباراة مع منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، على الرغم من أنه لعب حتى عام 2011 مع منتخبات الشباب الوطنية الفرنسية من مختلف الأعمار.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصادر: استئناف الرحلات الألمانية إلى مرسى علم السبت المقبل

مصادر: استئناف الرحلات الألمانية إلى مرسى علم السبت المقبل

إجراء انتخابات الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في الغردقة اليوم

إجراء انتخابات الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب في الغردقة اليوم

وزير السياحة والآثار يتفقد أعمال تطوير طريق الكباش في الأقصر

وزير السياحة والآثار يتفقد أعمال تطوير طريق الكباش في الأقصر

تامر النحاس يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مهاجم دجلة

تامر النحاس يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مهاجم دجلة