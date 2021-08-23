مدافع بشكتاش يثير الرعب في تركيا بعد سقوطه بطريقة «إريكسن».. ويوجه رسالة للجماهير

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أثار مدافع بشكتاش، فابريس نساكالا، القادم من الكونغو الديمقراطية، الرعب بعد سقوطه مغشيا عليه خلال مباراة أمام غازي عنتاب سبور، في مباراة بالدوري التركي لكرة القدم .

وسقط نساكالا، البالغ 31 عاما، في الدقيقة 70 من عمر اللقاء، قبل نقله للمستشفى في سيارة إسعاف «كإجراء احترازي»، وسط ذهول وذعر لاعبي الفريقين.