تشكيل الأهلي المتوقع أمام الجونة في الجولة 33 للدورى الممتاز

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يحل الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، فريق الأول لكرة القدم بالناددى الأهلى ضيفا على الجونة في تمام الساعة التاسعة من مساء غدا الثلاثاء على استاد خالد بشارة بالجونة ضمن منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للموسم الحالي 2020-2021.وينتظر أن يدخل الأهلى بقيادة بيتسو موسيمانى المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي، في حراسة المرمى وأمامة على معلول وأيمن أشرف وبدر بانون وأكرم توفيق وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدى أفشة ومحمود عبدالمنعم كهربا وصلاح محسن وحسين الشحات، فيما يغيب طاهر محمد طاهر، عن تشكيل الأهلي الأساسي للإيقاف بسبب تراكم الإنذارات، بعدما حصل اللاعب على بطاقة صفراء في لقاء فريقه الأخير أمام المصري البورسعيدي.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 72 نقطة جمعها من خوض 32 مباراة حيث فاز 21 مباراة وتعادل في 9 مباريات وخسر في مباراتين فقط.

بينما يحتل فريق الجونة المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة جمعها من خوض 32 مباراة حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في 13 مباراة وخسر في 11 مباريات أخرى.

وتعادل الأهلي مع الجونة بهدف لكل فريق في اخر مباراة جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الدور الأول من الموسم الحالي لبطولة الدوري الممتاز حيث أحرز هدف الاهلي طاهر محمد طاهر بينما أحرز هدف الجونة محمد نجيب.