"سبيسز".. تويتر يطرح أدوات جديدة لخدمة الدردشة الحية الخاصة بها

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يتوقع أن تُصدر بيانًا توضيحيًّا حول ما يمكن أن يفعله الشخص لإدارة العملية

طرح تطبيق التدوين المصغر الأشهر، مجموعة من الأدوات الجديدة لخدمة الدردشة الحية الخاصة بها المعروفة باسم "سبيسز".

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو"، أن تويتر أضاف المزيد من الخيارات، بما في ذلك إعادة تفعيل أو إلغاء تفعيل خاصية "سبيسز"، ووضع قواعد محددة للمشاركين في الدردشة الحية.

وأضاف تويتر 4 خيارات جديدة إلى خدمة "سبيسز"، والمفترض أن تمنح المضيف المزيد من الحكم في غرفة الدردشة الحية.

ورغم أن تلك القواعد الجديدة غير واضحة بصورة كبيرة؛ لكن يُتوقع أن تصدر "تويتر" بيانًا توضيحيًّا لمستخدمها حول ما يمكن أن يفعله الشخص لإدارة عملية الدردشة الحية، مثل إمكانية حظر بعض الأشخاص عن المشاركة أو قصْر المشاركة على عدد محدود من الناس، وما إلى ذلك من أمور.