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«سلة الأهلي رجال» يدعم صفوفه بالتعاقد مع الأمريكي مايكل طومسون

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«سلة الأهلي رجال» يدعم صفوفه بالتعاقد مع الأمريكي مايكل طومسون «سلة الأهلي رجال» يدعم صفوفه بالتعاقد مع الأمريكي مايكل طومسون

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نجح مسؤولو النادي الأهلي، في التعاقد مع الأمريكي مايكل طومسون، لدعم فريق رجال السلة بداية من الموسم الجديد (2021- 2022).

ومن المقرر، أن ينضم الأمريكي مايكل طومسون خلال الفترة المقبلة لتدريبات المارد الأحمر استعدادًا للمشاركة في البطولات المقبلة، ويبلغ الأمريكي مايكل طومسون من العمر 31 عامًا، ويلعب في مركز صانع الألعاب، وسبق له اللعب في صفوف بيشكتاش التركي من قبل.

ويشارك الشياطين الحمر في البطولة العربية للأندية رقم 33 والمقرر إقامتها بمدينة الإسكندرية خلال الفترة من 29 أسبتمبر وحتى 9 ت أكتوبر المقبلين.

الجدير بالذكر، أن الأهلي نجح في التعاقد مع ثنائي سموحة السكندري عمر عزب ومروان سرحان، منذ أيام قليلة لتدعيم صفوف فريق السلة أيضًا.

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