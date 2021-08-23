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موسيماني يمنح لاعبي الأهلي راحة أسبوعا ويطير إلى جنوب أفريقيا

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موسيماني يمنح لاعبي الأهلي راحة أسبوعا ويطير إلى جنوب أفريقيا موسيماني يمنح لاعبي الأهلي راحة أسبوعا ويطير إلى جنوب أفريقيا

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أبلغ الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، إدارة النادى برغبتة في السفر إلى جنوب أفريقيا غقب إنتهاء مباريات الدورى لقضاء الأجازة مع أٍسرتة والحصول عىلى قسط كافى من الراحة بعد عناء الفترة الماضية كما قرر مدرب الأهلى منح لاعبيه راحة لمدة أسبوع، بعد مواجهة أسوان، يوم 27 أغسطس الجاري.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة غد الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الـ33 «قبل الأخيرة» من الدوري، ويحتل المارد الأحمر المركز الثاني برصيد 72 نقطة، خلف المتصدر بفارق 4 نقاط.

وفي حال فوز الزمالك على الإنتاج الحربي سيحسم الأبيض التتويج بلقب الدوري، الغائب منذ موسم 2014 – 2015، والذي تحقق من قبل 12 مرة في تاريخ القلعة البيضاء.

المصرى اليوم

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