نور للتكافل تطلق تأمين الرعاية الصحية المتميز بالشراكة مع بنك الصحة العالمي

★ ★ ★ ★ ★

تحالفت شركة نور للتكافل مع بنك الصحة العالمي بطرح منتج تأمين جديد متميز أطلق عليه نور بريمير والذي سيوفر وصفات رقمية مع إمكانية الوصول إلى شبكة عالمية تضم 50000 من مقدمي الرعاية الصحية المتميزين. بالإضافة الى إمكانية الوصول الى طبيب وجها لوجه عبر المحادثة الشبكية الرقمية على مدار الساعة، وفرصة الحصول على الاستشارات والآراء الطبية المساندة من مؤسسات طبية عالمية مرموقة.

وقال راجيش سيثي، الرئيس التنفيذي لشركة نور للتكافل: "تعكس هذه السياسة الجديدة التزامنا تجاه عملائنا بتقديم الأفضل والشغف لتعزيز تجربة عملائنا، وان هذه الخدمات المضافة توفر راحة البال للعملاء خاصة مع تقديم رعاية طبية موثوقة ومجموعة متنوعة من البرامج الصحية جميعها بمجرد الضغط على زر في التطبيق الخاص للعملاء".

وقال سلمان عارف، الرئيس التنفيذي لبنك الصحة العالمي:" لقد تم تصميم هذا الحل المتميز للوفاء بوعد نور تكافل لعملائها من الحماية وراحة البال. تقدم نور بريمير خدمة شخصية ووصولاً لا مثيل له إلى بعض من أفضل مؤسسات الرعاية الصحية في العالم. وهذا يضمن للعملاء السفر براحة وثقة في الوضع الطبيعي الجديد ".

تقدم Noor Premier نهجًا بديهيًا وتتضمن كل ما قد يحتاجه العميل أثناء تواجده بعيدًا عن المنزل. يتميز برعاية صحية استثنائية، وبرنامج شامل للصحة والرفاهية، والوصول إلى شبكة من الخبراء الطبيين ؛ يتم تقديم كل ذلك كتجربة سلسة.تعاونت نور تكافل مع أفضل الشركاء فقط لضمان تمتع العملاء بقيمة ثابتة مع نور بريمير.

ويعتبر بنك الصحة العالمي مركزا مهما لتقديم الحلول الطبية للعملاء والتي تشمل العديد من الخدمات باستخدام احدث التقنيات والوصول الى افضل المؤسسات العالمية.

تشتهر شركة نور تكافل ، التي استحوذت عليها دار التكافل مؤخرًا ، بالتزامها بأن تكون في طليعة قطاع التأمين التكافلي في الشرق الأوسط. إن إطلاق برنامج نور بريمير شهادة على ذلك.