أخبار عاجلة

هنا هطولات ورياح مغبرة.. "الحصيني" عن "أجواء اليوم": حارة نهاراً -
عدد ضحايا كورونا عالميًّا يتجاوز الـ4.5 ملايين -
المركز الوطني للأرصاد: موجة حارة على محافظتيْ بدر وينبع -
خلال 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجل 1.487 إصابة جديدة بكورونا و255 حالة بمصر -
سفارة المملكة في واشنطن تحذّر من "إيدا": التزموا بتعليمات السلطات المحلية -
المكسيك تسجل 6837 إصابة جديدة بفيروس كورونا و259 وفاة -
تنبيه لـ "مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتَي الحناكية والمهد -
"السديس" يلتقي وكيل الرئيس العام لشؤون الأئمة والقيادات بوكالة المسجد النبوي -
"السديس" يلتقي وكيل الرئيس العام لشؤون الأئمة والقيادات بوكالة المسجد النبوي -
وزير السياحة والآثار يتفقد أعمال تطوير طريق الكباش في الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«مياه الجيزة» تنفذ قافلة مائية شاملة بقرية الأخصاص بمركز منشأة القناطر

Print
«مياه الجيزة» تنفذ قافلة مائية شاملة بقرية الأخصاص بمركز منشأة القناطر «مياه الجيزة» تنفذ قافلة مائية شاملة بقرية الأخصاص بمركز منشأة القناطر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أنه في إطار التعاون بين الشركة ومحافظة الجيزة ،قامت إدارة التوعية بالشركة بتنفيذ قافلة مائية شاملة بقرية الاخصاص التابعة لمركز ومدينة منشأة القناطر،وذلك بالتنسيق مع رئاسة مجلس مدينة منشأة القناطر .

وأشار بدوي، أن القافلة،والتي استمرت على مدار يومين متتاليين ،شملت العديد من الأنشطة منها تعريف المواطنين بالقافلة المائية وأهدافها ،واستطلاع رأى المواطنين حول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي ،واستقبال شكاوي واستفسارات المواطنين والعمل على حلها في الحال.

وقدم فريق التوعية مجموعة من الأنشطة التوعوية والتي تحث المواطنين على أهمية ترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها وعدم إهدار المياه في رشها بالشوارع وغسيل السيارات وكذلك عدم ترك الحنفيات مفتوحة والتالفة بدون اصلاحها،وضرورة الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي وخطورة إلقاء الزيوت والمخلفات الصلبة بشبكات الصرف الصحى ،بالإضافة إلى توزيع مطبوعات للتوعية تحمل عدد من الرسائل التوعوية للمواطنين والتي تهدف إلى رفع ثقافة الوعى المائى لدى المواطنين.

كما تم رفع عينات عشوائية من مياه الشرب بمنازل المواطنين وذلك من خلال فريق عمل قطاع المعامل المشارك بالقافلة والتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية لمياه الشرب.

وتضمنت القافلة جانباً من أنشطة القطاع التجاري كقراءة وفحص عدد من عدادات المياه وبحث عدد من الشكاوي المحاسبية للمواطنين والعمل على حلها،بالإضافة إلى حث المواطنين على دفع فواتير المياه بصورة منتظمة.

وأتمت القافلة عملها بتعريف المواطنين بالعديد من الخدمات التي تقدمها الشركة كالقطع الموفرة للمياه ،وتطبيق قراءتى لتسجيل القراءات، وتطبيق موبايل ١٢٥ وخدمة الخط الساخن ١٢٥ لتلقي الشكاوي بالإضافة إلى تعريف المواطنين بنافذة الشركة الإعلامية الرسمية والتي يمكن متابعتها عن طريق الرابط التالي:
https://www.facebook.com/GizaCWW/

جدير بالذكر،أن الشركة مستمرة في تنفيذ تلك القوافل المائية بكافة مناطق محافظة الجيزة لما لها من دور هام في تعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين وتحسين الصورة الذهنية للشركة لديهم، وذلك يأتي في إطار توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بأهمية الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير السياحة والآثار يتفقد أعمال تطوير طريق الكباش في الأقصر

وزير السياحة والآثار يتفقد أعمال تطوير طريق الكباش في الأقصر

تامر النحاس يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مهاجم دجلة

تامر النحاس يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مهاجم دجلة

بعد إيقاف مي حلمي.. أحمد فلوكس لـ محمد رشاد: «مدينون لك بكثير من الاعتذار»

بعد إيقاف مي حلمي.. أحمد فلوكس لـ محمد رشاد: «مدينون لك بكثير من الاعتذار»

دينا فؤاد تهاجم مي حلمي: «جامدة في الاستفزاز.. كفاية بقى مليتوا البلد»

دينا فؤاد تهاجم مي حلمي: «جامدة في الاستفزاز.. كفاية بقى مليتوا البلد»