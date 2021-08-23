«مياه الجيزة» تنفذ قافلة مائية شاملة بقرية الأخصاص بمركز منشأة القناطر

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قال المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أنه في إطار التعاون بين الشركة ومحافظة الجيزة ،قامت إدارة التوعية بالشركة بتنفيذ قافلة مائية شاملة بقرية الاخصاص التابعة لمركز ومدينة منشأة القناطر،وذلك بالتنسيق مع رئاسة مجلس مدينة منشأة القناطر .

وأشار بدوي، أن القافلة،والتي استمرت على مدار يومين متتاليين ،شملت العديد من الأنشطة منها تعريف المواطنين بالقافلة المائية وأهدافها ،واستطلاع رأى المواطنين حول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي ،واستقبال شكاوي واستفسارات المواطنين والعمل على حلها في الحال.

وقدم فريق التوعية مجموعة من الأنشطة التوعوية والتي تحث المواطنين على أهمية ترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها وعدم إهدار المياه في رشها بالشوارع وغسيل السيارات وكذلك عدم ترك الحنفيات مفتوحة والتالفة بدون اصلاحها،وضرورة الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي وخطورة إلقاء الزيوت والمخلفات الصلبة بشبكات الصرف الصحى ،بالإضافة إلى توزيع مطبوعات للتوعية تحمل عدد من الرسائل التوعوية للمواطنين والتي تهدف إلى رفع ثقافة الوعى المائى لدى المواطنين.

كما تم رفع عينات عشوائية من مياه الشرب بمنازل المواطنين وذلك من خلال فريق عمل قطاع المعامل المشارك بالقافلة والتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية لمياه الشرب.

وتضمنت القافلة جانباً من أنشطة القطاع التجاري كقراءة وفحص عدد من عدادات المياه وبحث عدد من الشكاوي المحاسبية للمواطنين والعمل على حلها،بالإضافة إلى حث المواطنين على دفع فواتير المياه بصورة منتظمة.

وأتمت القافلة عملها بتعريف المواطنين بالعديد من الخدمات التي تقدمها الشركة كالقطع الموفرة للمياه ،وتطبيق قراءتى لتسجيل القراءات، وتطبيق موبايل ١٢٥ وخدمة الخط الساخن ١٢٥ لتلقي الشكاوي بالإضافة إلى تعريف المواطنين بنافذة الشركة الإعلامية الرسمية والتي يمكن متابعتها عن طريق الرابط التالي:

https://www.facebook.com/GizaCWW/

جدير بالذكر،أن الشركة مستمرة في تنفيذ تلك القوافل المائية بكافة مناطق محافظة الجيزة لما لها من دور هام في تعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين وتحسين الصورة الذهنية للشركة لديهم، وذلك يأتي في إطار توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بأهمية الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.