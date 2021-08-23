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من اليوم.. تفعيل رابط إلكتروني في "ولاية" لاسترداد مفقودات حج 1442

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من اليوم.. تفعيل رابط إلكتروني في "ولاية" لاسترداد مفقودات حج 1442 من اليوم.. تفعيل رابط إلكتروني في "ولاية" لاسترداد مفقودات حج 1442
يسهّل عمليات الوصف والتوثيق من قِبَل الحاج والتحقق والتأكد من ذلك

من اليوم.. تفعيل رابط إلكتروني في

دعت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومَن في حكمهم "ولاية"، حجاج بيت الله الحرام ومَن له مفقودات في حج عام 1442هـ، إلى الدخول عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك.

وأوضح رئيس الهيئة محمد بن عبدالله العقلا، أن استخدام التطبيق في موقع "ولاية" يسهّل عمليات الوصف والتوثيق من قِبَل الحاج والتحقق والتأكد من ذلك؛ مشيرًا إلى أن ذلك يؤكد حرص حكومة المملكة على خدمة حجاج بيت الله الحرام من خلال تقديم أفضل الخدمات لهم.

فيما أشارت الهيئة إلى أن التقديم على الخدمة سيتم إتاحته ابتداءً من اليوم الاثنين؛ وذلك من خلال الرابط التالي: https://wilayah.gov.sa/ar/electronicservices/Pages/default.aspx.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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