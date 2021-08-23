خلي بالك ..الداخلية تحذر قائدي السيارات على «العلمين»:«تطبيق إجراءات قانونية»

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جددت وزارة الدخلية، اليوم الأثنين مناشدتها لقائدي السيارات، بضرورة الالتزام على الطرق السريعة، خاصة عقب تفعيل منظومة رادارات وكاميرات متطورة على طرق القاهرة- الاسكندرية والعلمين الصحراوي، وطالبت قائدي السيارات بالالتزام بالسرعات المقررة، عقب قرار وزير الداخلية بخفض السرعات على طرق إسكندرية الصحراوى ومطروح والسلوم بداية من الكيلو 21 وحتى الكيلو 153، وكذلك طريق مطار العلمين.

قالت الداخلية: «تهيب وزارة الداخلية السادة قائدى المركبات من مستخدمى طريق ( القاهرة / الإسكندرية / العلمين الصحراوى) إتجاه مرسى مطروح بالإلتزام بالسرعات القانونية المقرره».

وأضافت: «سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد قائدى المركبات المخالفة، وذلك من خلال إدارة حركة المرور عقب تفعيل منظومة رادارات وكاميرات متطورة».

وتابعت: «ان القرارات ذلك حفاظاً على أرواح وممتلكات مستخدمى الطرق، وتحقيق السيولة المرورية على مدار اليوم والمساهمة في إبراز المظهر الحضارى للطرق المصرية وسرعة التعامل مع أي طواريء على الطريق»

كانت الجريدة الرسمية نشرت قرار وزارة الداخلية بشأن تعديل المادة (49) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 1613سنة 2008، وحدد القرار السرعات المقررة على عدة طرق.

شمل القرار طرق إسكندرية الصحراوى ومطروح والسلوم بداية من الكيلو 21 وحتى الكيلو 153، وكذلك طريق مطار العلمين.

السرعات المقررة لكل نوع من أنواع السيارات.

- 60 كم/ساعة للمركبات القاطرة للمقطورات قبل نفاذ حظر تسييرها وأنصاف المقطورات، ومركبات النقل.

- 70كم/ ساعة لمركبات نقل الركاب والدراجات الآلية ذات العجلتين.

- 80 كم/ ساعة لباقى أنواع المركبات