محافظة القليوبية يتفقد عدد من المشروعات بمدينتي بنها وشبرا الخيمة

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قام عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بجولة تفقدية بمدينة بنها وحي غرب شبرا الخيمة، وذلك لمتابعة الأنشطة بمكتبة المنار وأعمال تطوير مبنى صقلية، وسير العمل بخطوط النقل التابعة لجولدن باص والتي تعمل على نقل المواطنين من المحافظه إلى العاصمة الإدارية، وسير العمل بمشروع الشبكات الأرضية ومتابعة أعمال التطوير والرصف أمام المدرسه اليابانية بعزبة الزراعة ومتابعة أعمال تطوير ميدان المحطة بمدينة بنها، ومتابعة أعمال تطوير محيط قصر محمد على بحي غرب شبرا الخيمة.

وقال بيان صحفي الإثنين، إن المحافظ استهل الجولة بمتابعة الأنشطة بمكتبة المنار، حيث قام بالتجول داخل أروقة المكتبة وأقسامها المختلفة من قاعات إطلاع للأطفال والكبار وقاعة الحاسب الآلي وقاعة الموسيقى، موجها بالتطوير اللازم لأساليب العرض الخاصة بمقتنيات المكتبة، مع إمكانية تحديث وتطوير أجهزة الحاسب الآلي.

وخلال تقفده محيط المكتبة من الداخل وجه بعمل صيانة للنافورة مع الاهتمام بالتشجير والتقليم داخل محيط المكتبة.

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير مبنى صقلية التابع لديوان عام المحافظة، وذلك بإنشاء عدد من المكاتب بالدور الثالث بالمبنى والتي من بينها سيتم إنشاء وحدة الترخيص والتفتيش والمتابعة التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والتي ستقوم بإصدار شهادات المطابقة للمباني قبل دخول المرافق (المياه، الكهرباء، الغاز) حيث شدد على القائمين على التطوير بسرعة الانتهاء مع إعطاء بعض الملاحظات .

كما تابع سير العمل بخطوط النقل جولدن باص التابعة لجهاز تنظيم النقل الداخلي والدولي، والذي سبق تدشينه للتسهيل على المواطنين، وحرصا على راحتهم خلال الانتقال من وإلى العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة في ظل انتقال كافة الوزارات والهيئات إلى العاصمة لتقليل الضغط على القاهرة، موجها بسحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة، في حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات، أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها.

وناشد المواطنين وأصحاب السيارات الأجرة وسائقيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتي وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

واستكمل المحافظ الجولة بمتابعه سير العمل بمشروع الشبكات الأرضية، حيث تفقد غرفة الأمن وغرف العمل الميداني، حيث استمع للمهندس طلعت سلطان مدير المشروع عن عمل كل إدارة، وناقش العاملين بالإدارة والوحدة في الخدمات التي تقدم للمواطنين، مشدداً على إنجاز كافة المهام والعمل دائما على خدمة المواطنين .

كما تابع أعمال التطوير أمام المدرسة اليابانية بعزبة الزراعة بمدينة بنها موجها برفع البلدورات والرتش من أمام المدرسة مع سرعه الانتهاء من أعمال المرافق ( الكهرباء والمياه ) للبدء في أعمال الرصف، وقد وجه المحافظ بتركيب الشفاطات والمراوح، وقد تم التنسيق مع السيد المهندس رئيس الأبنية التعليمية لسرعة الانتهاء من تلك الأعمال، كما تفقد محيط المدرسة من الداخل مع اعطاء بعض الملاحظات مع زراعه اللاند اسكيب وذلك استعدادا لافتتاحها قريبا .

وخلال الجولة تابع المحافظ أعمال تطوير ميدان المحطة حيث أبدى بعض الملاحظات وشدد على مقاول المشروع بسرعة الانتهاء منها .

واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء مرسى قصر محمد على نهر النيل لاستغلاله في الرحلات النيلية ونقل الزائرين من القاهرة لزيارة القصر بعد الانتهاء من تطويره وافتتاحه، وتفقد المحافظ الأعمال حيث تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية بنسبة ٩٥%.

كما تابع أعمال قشط الطبقة السطحية الأسفلتيه المتهالكة من نزلة كوبري المظلات وبجوار كمين المظلات استعدادا لأعمال الرصف.

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد شارع المنتزه خلف قصر محمد على لمتابعة أعمال رفع كفاءة الطريق مع ترميم سور القصر من أمام معهد التعاون الزراعي ودهان واجهات المباني المطلة على القصر بلون موحد وبشكل تنسيقي وحضاري متميز موجا باستكمال دهان المباني المطلة على القصر، موجها رئيس الحي ببدء أعمال رصف الشوارع المحيطة بالقصر.

جاءت الجولة بحضور كل من الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، والمهندس على عبدالستار رئيس مجلس مدينة بنها، واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندسة هالة شندي مدير هيئة الأبنية التعليمية بالقليوبية.