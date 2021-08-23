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"إنفاذ" يشرف على عِدة مزادات علنية تستعرض 27 فرصة عقارية

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"إنفاذ" يشرف على عِدة مزادات علنية تستعرض 27 فرصة عقارية "إنفاذ" يشرف على عِدة مزادات علنية تستعرض 27 فرصة عقارية
يسهم في الحفاظ على قيم الأصول وتسريع عملية استيفاء الحقوق

أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، إقامة 7 مزادات في عِدة مدن، في الفترة ما بين (الأربعاء 25 أغسطس 2021م حتى الثلاثاء 31 أغسطس 2021م).

وتستعرض هذه المزادات 27 فرصة استثمارية بمساحة تتجاوز 12 ألف متر مربع، حيث تبدأ بـ "مزاد الريان" الحضوري، الذي يستعرض 4 فرص استثمارية ممثلة في أراضٍ سكنية بإجمالي مساحات يتجاوز 2600 متر مربع بمحافظة المذنب، و"مزاد كنوز عرعر" الإلكتروني الذي يستعرض فرصتين استثماريتين وهي عبارة عن بيت شعبي بمساحة 236 متراً مربعاً وأرض بمساحة 400 متر مربع متاحة للمزايدة عبر منصة مزاد الإلكترونية.

كما تستعرض مزاد "طريف" الإلكتروني الذي يستعرض قطعة أرض بحي الخالدية تبلغ مساحتها 227 متراً مربعاً بمحافظة طريف، ومزاد " قصر بن عقيل" الذي يقام حضورياً يوم الخميس 26 أغسطس 2021م، بجنوب بلدة قصر بن عقيل بمنطقة القصيم، إذ يستعرض المزاد (حوش) بمساحة 500 متر مربع، إضافة إلى مزاد "أرض البرة" الحضوري الذي يبدأ يوم الجمعة الموافق 27 أغسطس 2021م بمحافظة حريملاء ويستعرض المزاد فرصة استثمارية تتمثل في قطعة أرض سكنية واقعة بمركز البرة بمساحة 630 متراً مربعاً، و"مزاد اليمامة" الحضوري الذي يستعرض فيه 12 فرصة استثمارية بمحافظة الزلفي تتمثل في أراضٍ سكنية تقدر بإجمالي مساحات يتجاوز 6 آلاف متر مربع، وذلك بمحافظة الزلفي، ويبدأ يوم الثلاثاء 31 أغسطس 2021م "مزاد تلال مكة" الإلكتروني الذي يستعرض 6 فرص استثمارية بمدينة مكة المكرّمة تتمثل في قطعتَي أرض تجاريتين، وعمائر ومبنى سكني تقدر مساحاتها بنحو 2300 متر مربع، ومتاحة للمزايدة عبر منصة مزاد الإلكترونية.

ويعدّ مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" بيت الخبرة المختصّ في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي يُسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التركات الخاصة، وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزوّدي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، عن طريق طرحها عبر المنصّة الإلكترونية (infath.sa) بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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