وصول 1372 سائح سعودي على متن السفينة السياحية لميناء سفاجا البحري

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استقبل ميناء سفاجا صباح اليوم السفينة السياحية Msc BELLSSIMA وعلى متنها 1372 سائح سعودي و1315 طاقم وهي بطول 167 متر وغاطس 5.6 متر وجنسيتها بهاما قادمة من ميناء جدة في ثالث رحلاتها الاسبوعية للميناء وقامت ادارة ميناء سفاجا بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي بإنهاء كافة اجراءات السياح .

وانطلق السياح من خلال ثلاث افواج لزيارة المعالم الآثرية بمدينتي الأقصر واسوان وممارسة الرياضات المائية بالغردقة والتمتع بأجواء البحر الاحمر الساحرة مع الالتزام بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية المتعارف عليها دوليا والتي أقرتها منظمة الصحة العالمية ويأتي ذلك في اطار اهتمام القيادة السياسية بتعظيم الاستفادة من أهمية الموقع الجغرافي لمصر والارتقاء بصناعة النقل البحري لجذب السفن السياحية .