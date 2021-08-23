توقعات حالة الطقس اليوم وغدًا .. تفاصيل درجات الحرارة حتى السبت 28-8 - 2021

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنخفض درجات الحرارة اليوم، الإثنين، بمقدار طفيف في جنوب مصر وتظل مستقرة على باقي الأنحاء، وتصل درجة الحرارة الأعلي اليوم في مصر للعظمي 41 درجة في أسوان وقنا والودي الجديد وإدفو، بانخفاض درجة واحدة عن أمس.

يستمر نشاط الرياح حتي السبت المقبل على القاهرة الكبري وعدد آخر من المدن المصرية، ويتوقع أن تتكون الشبورة المائية في الصباح على عدد من الطرق المؤدية للقاهرة وعدد آخر من المناطق حتى السبت المقبل بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

يتوقع أن تكون حالة الطقس اليوم في مصر شبيهة بحالة الطقس أمس، برغم وجود انخفاض طفيف في درجات الحرارة في جنوب مصر، ويظل حارا رطبا على القاهرة الكبري والوجه البحري وأيضًا شمال الصعيد، وتتوقع الأرصاد الجوية، أن يكون مائلاً للحرارة رطبا على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة في جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون خلال ساعات الليل معتدل الحرارة رطبًا على جميع أنحاء مصر.

توقعات درجات الحرارة اليوم الإثنين

تكون درجة الحرارة في القاهرة 36 درجة للعظمي و26 للصغري، والمحسوسة 38 درجة، وفى الإسكندرية تنخفض درجة الحرارة العظمي إلى 31 والمحسوية إلى 34 وتكون الصغرى 25 درجة.

وتكون درجات الحرارة في قنا 41-26، أبوسمبل 41-26، سوهاج 39-25، الأقصر 40-26، أسوان 41-27، إدفو 41-27، الفيوم 36-25، الوادي الجديد 41-26، شلاتين 38-27، أسيوط 37-25، سيوة 36-22، المنيا 37-24، بني سويف 36-24، حلايب 36-28 درجة.

ويتوقع أن تكون في المنصورة 36-25، بورسعيد 32-25، الإسماعيلية 36-24، شرم الشيخ 39-28، دمياط 32-25، دمياط 32-25، دمنهور 34-26، العريش 33-25، بلطيم 32-25، السويس 36-24، الطور 35-27، طنطا 36-25، رفح 32-24، مطروح 30-25، شبين الكوم 36-26، السلوم 31-24، طابا 37-25، الغردقة 38-28 درجة.

توقعات حالة الطقس اليوم وغدًا .. تفاصيل درجات الحرارة حتى السبت 28-8

توقعات حالة الطقس غدًا الثلاثاء

تنخفض درجات الحرارة بمقدار طفيف خلال حالة الطقس غدًا على أغلب الانحاء عن اليوم، وتكون درجات الحرارة العظمي والمحسوسة المتوقعة الثلاثاء كما يلي: القاهرة الكبري والوجه البحري 35-37، السواحل الشمالية 30-33، جنوب سيناء 39-40، شمال الصعيد 36-37، جنوب الصعيد 40-41 درجة.

أحوال الطقس ودرجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

تكون حالة الطقس متقلبة طوال الأسبوع ولكن حول معدلات مستقرة، فترتفع درجة واحدة ثم تعود وتنخفضها.

وتكون درجات الحرارة العظمى والمحسوسة المتوقة في القاهرة الكبري والوجه البحري يوم الأربعاء 35-37، ومن الخميس إلى السبت 36-38 درجة.

وتكون في السواحل الشمالية يوم الأربعاء والخميس والسبت 31-34، والجمعة 32-35 درجة، وتكون في جنوب سيناء الأربعاء والخميس 39-41، والجمعة والسبت 40-43 درجة.

ويتوقع أن تكون في شمال الصعيد الأربعاء 37-38، والخميس 37-39، والجمعة والسبت 38-40 درجة، وفي جنوب الصعيد من الأربعاء والخميس 41-41 درجة، والجمعة والسبت 43-43 درجة.

توقعات حالة الطقس اليوم وغدًا .. تفاصيل درجات الحرارة حتى السبت 28-8

توقعات حالة الطقس حتى نهاية يوم السبت من الأسبوع المقبل

أحوال الطقس خلال 6 أيام

تفاصيل حالة البحر المتوسط خلال 3 أيام

توقعات حالة البحر الأحمر خلال 3 أيام