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اليوم.. فض الاحراز المتهمين في بـ«التخابر مع داعش»

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اليوم.. فض الاحراز المتهمين في بـ«التخابر مع داعش» اليوم.. فض الاحراز المتهمين في بـ«التخابر مع داعش»

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تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد فهمى، الثلاثاء، محاكمة 8 متهمين في اتهامهم بالانضمام لتنظيم «داعش» الإرهابي، ومن المقرر بجلسة اليوم فض الاحراز

كانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهم تمويل الإرهاب وأمدوا ونقلوا ووفروا أموالا ومعلومات للجماعات الإرهابية المنتمية لتنظيم «داعش» الإرهابي.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين الأول والثاني قاما بالتخابر لدى من يعملون لمصلحة جماعة إرهابية خارج ، وذلك بالاتفاق مع المتهم الثالث لتمويل عناصر التنظيم، وتداولوا معلومات حول منشآت هي ميناء رأس جرجوب البحر ومحطتا سكك حديد سيدي جابر ورمسيس.

المصرى اليوم

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