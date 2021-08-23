أخبار عاجلة

سفارة المملكة في واشنطن تحذّر من "إيدا": التزموا بتعليمات السلطات المحلية -
المكسيك تسجل 6837 إصابة جديدة بفيروس كورونا و259 وفاة -
تنبيه لـ "مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتَي الحناكية والمهد -
"السديس" يلتقي وكيل الرئيس العام لشؤون الأئمة والقيادات بوكالة المسجد النبوي -
"السديس" يلتقي وكيل الرئيس العام لشؤون الأئمة والقيادات بوكالة المسجد النبوي -
وزير السياحة والآثار يتفقد أعمال تطوير طريق الكباش في الأقصر -
تامر النحاس يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مهاجم دجلة -
بعد إيقاف مي حلمي.. أحمد فلوكس لـ محمد رشاد: «مدينون لك بكثير من الاعتذار» -
دينا فؤاد تهاجم مي حلمي: «جامدة في الاستفزاز.. كفاية بقى مليتوا البلد» -
حمادة أنور: «شيكابالا كان زمانه في حتة تانية بس تفكيره ضيعه» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

النفط.. ارتفاع العقود الآجلة لخام "برنت" إلى 66.43 دولارًا للبرميل

Print
النفط.. ارتفاع العقود الآجلة لخام "برنت" إلى 66.43 دولارًا للبرميل النفط.. ارتفاع العقود الآجلة لخام "برنت" إلى 66.43 دولارًا للبرميل
زادت عقود "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر 1.8% مسجلة 63.24

النفط.. ارتفاع العقود الآجلة لخام

ارتفعت النفط خلال تعاملات الاثنين، بعدما سجلت تراجعًا على مدار عدة جلسات ماضية بفعل مخاوف متعلقة بمستويات الطلب العالمي على الخام، في ظل تفشي سلالة "دلتا" لفيروس "كورونا".

وأكد كبير المحللين لدى شركة تداول السلع "Fujitomi" في تصريحات نقلتها "رويترز"، أن أسعار النفط سجلت مكاسب بعد سلسلة من التراجع استمرت على مدار الأسبوع الماضي؛ مشيرًا إلى توقعاته بحدوث مزيد من التنقيحات في الأسعار على مدار الأسبوع.

ومع ذلك فإنه يرى أن النظرة المتشائمة في الأسواق لا تزال متواجدة مع زيادة المخاوف المتعلقة بتباطؤ الطلب على الوقود في أنحاء العالم كافة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر 1.9% إلى 66.43 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر 1.8% مسجلة 63.24 دولارًا للبرميل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مهرجان بريدة للتمور يشهد اعتدالًا في الأسعار لأكثر من 45 صنفًا

مهرجان بريدة للتمور يشهد اعتدالًا في الأسعار لأكثر من 45 صنفًا

مهرجان بريدة للتمور يشهد اعتدالًا في الأسعار لأكثر من 45 صنفًا

مهرجان بريدة للتمور يشهد اعتدالًا في الأسعار لأكثر من 45 صنفًا

نقيب الفلاحين يكشف أسباب ارتفاع أسعار الطماطم

نقيب الفلاحين يكشف أسباب ارتفاع أسعار الطماطم

تراجع أسعار النفط إثر ارتفاع إصابات كوفيد-19

تراجع أسعار النفط إثر ارتفاع إصابات كوفيد-19