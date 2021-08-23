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"القيادة" تهنئ رئيس أوكرانيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده

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"القيادة" تهنئ رئيس أوكرانيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده "القيادة" تهنئ رئيس أوكرانيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده
الملك وولي العهد أعربا عن أطيب التمنيات للشعب الصديق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس فلاديمير زيلينسكي؛ رئيس أوكرانيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب أوكرانيا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للرئيس فلاديمير زيلينسكي.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب أوكرانيا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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