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شهدت أسعار الذهب في مصر، صباح اليوم الاثنين، 23 أغسطس 2021، استقرارا عند الاسعار التي حققتها بالأمس وذلك برغم ارتفاع أسعار الذهب عالميا، مع عودة البورصات والأسواق العالمية للعمل بعد الاجازة الاسبوعية بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا المتحور «دلتا» واتجاه دول جديدة نحو الاغلاق.

كان سعر الذهب عالميا شهد حالة من التذبذب خلال الاسبوع الماضى وانتهى بانخفاض ملحوظ، مما أثر على الذهب في مصر والذى يتأثر بالأسعار العالمية، وبالتداول داخل البورصة ومن المتوقع أن يرتفع على مدار اليوم في استجابة للارتفاع العالمى .

وأعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح اليوم الإثنين، أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا بلغ 893 جنيها، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر بلغ 782 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا بلغ 670 جنيها، بدون المصنعية والتي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وسعر الجنيه الذهب بلغ 6256 جنيها.

بينما ارتفع سعر الذهب عالميا صباح اليوم الاثنين، مع عودة البورصة للتداول بعد الإجازة وذلك بسبب انخفاض مؤشر الدولار بنسبة 0.19%، ليتراجع عن أعلى مستوياته في أكثر من 9 شهور مما دفع الذهب لأعلى مع وجود مخاوف من انتشار فيروس كورونا المتحور «دلتا» .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر في أسواق المال، صباح اليوم الاثنين، 789.33 جنيه، بينما كان قبل التداول 786.94 جنيه ، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1،786.05 $، وكانت 1،781.76 $ .

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