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"معركة مطار كابل".. قوات ألمانية وأمريكية وضحايا وهجوم "داعش" متوقع!

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"معركة مطار كابل".. قوات ألمانية وأمريكية وضحايا وهجوم "داعش" متوقع! "معركة مطار كابل".. قوات ألمانية وأمريكية وضحايا وهجوم "داعش" متوقع!
فيما اعتبر "بايدن" أن الظروف الأمنية تتغير بسرعة بعد سيطرة "طالبان"

قال الجيش الألماني على "تويتر": إن معركة بالأسلحة النارية اندلعت، اليوم الاثنين، بين قوات الأمن الأفغانية ومهاجمين مجهولين عند البوابة الشمالية بمطار كابل.

وذكر الجيش الألماني أن أحد أفراد قوات الأمن الأفغانية لَقِيَ حتفه وأصيب 3 آخرون في المعركة، التي شاركت فيها أيضًا قوات أمريكية وألمانية، وأضاف أنه لم تقع إصابات بين جنود الجيش الألماني؛ بحسب ما نقلته "سكاي نيوز عربية".

وأشارت وكالة "رويترز" للأنباء إلى أن القوات الأمريكية والألمانية في مطار كابل شاركت في المواجهات المندلعة في المطار.

خطر هجمات داعش

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: إن المدنيين في مطار كابل يواجهون خطر هجمات قد ينفّذها تنظيم "داعش" أو جماعات أخرى.

وأضاف "بايدن" في كلمة من البيت الأبيض، أن "الإرهابيين في أفغانستان قد يستغلون الوضع الأمني ويشنون هجمات تستهدف الأفغان أو الأجانب".

واعتبر الرئيس الأمريكي أن "الظروف الأمنية تتغير بسرعة في أفغانستان"، بعد أيام من سيطرة طالبان على معظم مناطق البلاد، بما في ذلك العاصمة كابل.

وقال "بايدن": "أجلينا 12 ألف شخص من مطار كابل منذ 14 أغسطس"؛ لكنه أكد أن "عمليات الإجلاء من المطار قاسية ومؤلمة".

وشدد على أن هدف واشنطن الأساسي هو إخراج الأمريكيين من أفغانستان بشكل آمن، لكن "نعمل على نقل حلفائنا الأفغان الذين وقفوا معنا من مطار كابل".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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