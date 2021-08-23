طفل أطفيح دفع حياته ثمن لقمة العيش وعاطل ينهي حياة حماته وبنته بسبب خلافات مع مراته

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"السديس" يلتقي وكيل الرئيس العام لشؤون الأئمة والقيادات بوكالة المسجد النبوي
-
الاثنين 30 أغسطس 2021 07:20 صباحاً
وزير السياحة والآثار يتفقد أعمال تطوير طريق الكباش في الأقصر
-
الاثنين 30 أغسطس 2021 07:14 صباحاً
تامر النحاس يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مهاجم دجلة
-
الاثنين 30 أغسطس 2021 05:54 صباحاً
بعد إيقاف مي حلمي.. أحمد فلوكس لـ محمد رشاد: «مدينون لك بكثير من الاعتذار»
-
الاثنين 30 أغسطس 2021 04:29 صباحاً
دينا فؤاد تهاجم مي حلمي: «جامدة في الاستفزاز.. كفاية بقى مليتوا البلد»
-
الاثنين 30 أغسطس 2021 04:15 صباحاً
«زي النهارده».. اغتيال الرئيس الإيراني محمد علي رجائي 30 أغسطس 1981
-
الاثنين 30 أغسطس 2021 03:47 صباحاً
«زي النهارده».. وفاة الفنان والمخرج السيد بدير 30 أغسطس 1986
-
الاثنين 30 أغسطس 2021 03:47 صباحاً
«زي النهارده».. وفاة الأديب العالمي نجيب محفوظ 30 أغسطس 2006
-
الاثنين 30 أغسطس 2021 03:47 صباحاً
طاهر أبو زيد ينفي تصريحات منسوبة إليه بشأن أحداث تسليم درع الدوري
-
الاثنين 30 أغسطس 2021 03:33 صباحاً
حمادة أنور يعلن قراره بشأن خوض انتخابات الزمالك
-
الاثنين 30 أغسطس 2021 03:33 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
طفل أطفيح دفع حياته ثمن لقمة العيش وعاطل ينهي حياة حماته وبنته بسبب خلافات مع مراته
فيديو
فيديو اليوم السابع
الاثنين 23 أغسطس 2021 09:00 صباحاً
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