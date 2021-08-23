أخبار عاجلة

"السديس" يلتقي وكيل الرئيس العام لشؤون الأئمة والقيادات بوكالة المسجد النبوي -
وزير السياحة والآثار يتفقد أعمال تطوير طريق الكباش في الأقصر -
تامر النحاس يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مهاجم دجلة -
بعد إيقاف مي حلمي.. أحمد فلوكس لـ محمد رشاد: «مدينون لك بكثير من الاعتذار» -
دينا فؤاد تهاجم مي حلمي: «جامدة في الاستفزاز.. كفاية بقى مليتوا البلد» -
«زي النهارده».. اغتيال الرئيس الإيراني محمد علي رجائي 30 أغسطس 1981 -
«زي النهارده».. وفاة الفنان والمخرج السيد بدير 30 أغسطس 1986 -
«زي النهارده».. وفاة الأديب العالمي نجيب محفوظ 30 أغسطس 2006 -
طاهر أبو زيد ينفي تصريحات منسوبة إليه بشأن أحداث تسليم درع الدوري -
حمادة أنور يعلن قراره بشأن خوض انتخابات الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بأمر الملك.. ترقية وتعيين 57 قاضياً في ديوان المظالم

Print
بأمر الملك.. ترقية وتعيين 57 قاضياً في ديوان المظالم بأمر الملك.. ترقية وتعيين 57 قاضياً في ديوان المظالم
اليوسف: تأكيداً على حرص القيادة على دعم مرفق القضاء

بأمر الملك.. ترقية وتعيين 57 قاضياً في ديوان المظالم

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمراً ملكياً بترقية وتعيين (57) قاضياً بديوان المظالم.

وأوضح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف؛ أن الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية ثلاثة عشر قاضياً على درجة (رئيس محكمة/ب)، وتسعة قضاة على درجة (وكيل محكمة /ب) وستة قضاة على درجة (قاضي/أ)، وقاضٍ على درجة (قاضي /ب) وثمانية عشر قاضياً على درجة (قاضي/ج)، فيما شمل الأمر الملكي الكريم تعيين قاضيين على درجة (قاضي/ب) وثمانية قضاة على درجة (ملازم قضائي).

وأكّد الدكتور اليوسف، أن هذا الأمر الملكي يأتي تأكيداً على حرص القيادة الرشيدة -أيّدها الله- على دعم مرفق القضاء الإداري، من خلال دعمه بالكوادر القضائية بما يواكب مسيرته، والذي من شأنه دعم وتطوير أداء مرفق القضاء الإداري بكفاءات مؤهلة؛ بما يسهم -بمشيئة الله- في الوصول للغاية المطلوبة بقضاءٍ إداري يتميّز بأحكام متقنة تُحفظ بها الحقوق وترد المظالم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"السديس" يلتقي وكيل الرئيس العام لشؤون الأئمة والقيادات بوكالة المسجد النبوي

"السديس" يلتقي وكيل الرئيس العام لشؤون الأئمة والقيادات بوكالة المسجد النبوي

"التحالف": اعتراض وتدمير مسيرة ثالثة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

"التحالف": اعتراض وتدمير مسيرة ثالثة أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

قانوني لـ"سبق": مقتحمة عرضة "خيرات الباحة" ارتكبت أفعالاً خادشة للحياء.. وهذه عقوبتها

قانوني لـ"سبق": مقتحمة عرضة "خيرات الباحة" ارتكبت أفعالاً خادشة للحياء.. وهذه عقوبتها

"الأعمال السعودي العماني" يبحث آليات تعزيز التجارة البينية في اجتماعه الثاني بمسقط

"الأعمال السعودي العماني" يبحث آليات تعزيز التجارة البينية في اجتماعه الثاني بمسقط