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مصرع طفل في حريق مركز حضانات بمدينة قنا

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مصرع طفل في حريق مركز حضانات بمدينة قنا مصرع طفل في حريق مركز حضانات بمدينة قنا

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لقى طفل رضيع مصرعه في الساعات الأولى من صباح الإثنين أثر نشوب حريق داخل مركز طبي خاص لحضانات الأطفال، بمدينة قنا.

تلقى اللواء مسعد عبدالجليل أبوسكين، مدير أمن قنا إخطارا من قوات الحماية المدنية بقنا برئاسة العميد هاني الأتربي مدير الحماية المدنية يفيد ورود بلاغا بنشوب حريق بمركز خاص للحضانات أمام مستشفى قنا العام فتم الدفع بسيارات الإطفاء لمكان الحريق.

و تبين من تحريات المقدم محمد فراج رئيس مباحث قسم قنا نشوب حريق في الأكسجين بمركز الحضانات مما أدى إلى توقفها وتم السيطرة على الحريق، واسفر الحريق عن مصرع طفل إثر إصابته بالاختناق، بينما تم نقل 8 أطفال إلى حضانات حكومية وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة

المصرى اليوم

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