★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي أن باسم مرسي مهاجم فريق مصر للمقاصة أبدى رغبته في اللعب بصفوف الأخضر الموسم المقبل.

وقال الخولي في تصريحات تلفزيونية باسم مرسي مهاجم جيد وظهر بشكل مميز هذا الموسم سواء خلال تواجده في صفوف الإنتاج الحربي أو بعد انتقاله إلى مصر للمقاصة، بالتأكيد سيكون إضافة قوية إلى خط هجوم المصري، خاصةً بعد رحيل أحمد جمعة إلى صفوف إنبي، واقتراب رحيل النيجيري أوستن أموتو .

واختتم الخولي: سننتظر نهاية الموسم الجاري، لعقد جلسة مع مسئولي نادي مصر للمقاصة بشأن إنتقال باسم مرسي لصفوف المصري .