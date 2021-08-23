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الشنواني : أرسنال سيعاني هذا الموسم .. وأرتيتا يقترب من الرحيل

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الشنواني : أرسنال سيعاني هذا الموسم .. وأرتيتا يقترب من الرحيل الشنواني : أرسنال سيعاني هذا الموسم .. وأرتيتا يقترب من الرحيل

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أكد ياسر الشنواني نجم النادي المصري السابق أن نادى أرسنال الإنجليزي سيعاني كثيراً هذا الموسم، وذلك بعد هزيمة الفريق مباراتين متتاليتين أمام برينتفورد ثم تشيلسي، وعدم قدرة لاعبي الجانرز على تسجيل أي هدف .

وقال الشنواني في تصريحات تلفزيونية أرسنال سيعاني كثيراً هذا الموسم، خاصةً بعد الهزيمة مباراتين متتاليتين أمام برينتفورد الصاعد حديثاً إلى الدوري الإنجليزي، ثم الهزيمة مساء أمس أمام تشيلسي، بالإضافة إلى أن مباراته المقبلة ستكون أمام حامل اللقب مانشستر سيتي .

واختتم الشنواني: أتوقع رحيل الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني للجانرز خاصةً بعد تواجد الفريق بالمركز الأخير في جدول ترتيب البريميرليج حتى الآن .

المصرى اليوم

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