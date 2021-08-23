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قبول 200 طالبا وطالبة فى مدارس التمريض بشمال سيناء

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قبول 200 طالبا وطالبة فى مدارس التمريض بشمال سيناء قبول 200 طالبا وطالبة فى مدارس التمريض بشمال سيناء

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تم إعلان نتيجة القبول في المدارس الثانوية الفنية للتمريض بمحافظة شمال سيناء.. حيث تم قبول عدد 200 طالبا وطالبة .

وأعلن الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أنه تم قبول الطلاب المستوفين لشروط وقواعد القبول بمدارس التمريض بموافقة الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وطبقا لقواعد وشروط القبول الواردة من الادارة العامة للتعليم الفنى الصحى بوزارة الصحة.. مشيرا إلى أن شروط وقواعد القبول هي: أن يكون المتقدم مصرى الجنسية وحسن السير والسلوك، الحصول على الشهادة الاعدادية الحديثة لغة انجليزية للعام الدراسى 2020 / 2021، وأن تكون جميع سنوات الدراسة من الصف الأول الابتدائى حتى الصف الثالث الاعدادى بشمال سيناء، وأن يكون التقديم في نفس مكان الحصول على الشهادة الاعدادية، وألا يقل السن في أول أكتوبر القادم عن 14 عاما و6 أشهر.. حيث تم القبول لأعلى المجاميع المتقدمة بحد أدنى 260 درجة، ويشترط ألا تكون الطالبة متزوجة وألا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة .

كما أشترط اجتياز اختبارات: الاملاء واللغة الانجليزية، والحصول على 7 من 10 درجات في الاملاء و5 من 10 درجات في اللغة الانجليزية.. علاوة على اجتياز الكشف الطبى وكشفى الاختبار الشخصى والهيئة.. إلى جانب اختبار القدرات .

ومن جانبه أعلن الدكتور أحمد عبدالفتاح مدير ادارة التدريب والمدارس أنه تم قبول عدد 76 طالبا وطالبة بالمدرسة الثانوية الفنية للتمريض بالعريش ( 39 طالبا من البنين و37 طالبة من البنات )، 67 طالبا وطالبة بالمدرسة الثانوية الفنية للتمريض ببئر العبد( 33 طالبا من البنين و34 طالبة من البنات )، 57 طالبا وطالبة بالمدرسة الثانوية الفنية للتمريض بالشيخ زويد ( 28 طالبا من البنين و29 طالبة من البنات ) .

المصرى اليوم

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