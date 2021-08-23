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لاعب مصري ينصح محمد صلاح بالاستمرار في ليفربول

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لاعب مصري ينصح محمد صلاح بالاستمرار في ليفربول لاعب مصري ينصح محمد صلاح بالاستمرار في ليفربول

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أشاد ياسر الشنواني نجم النادي المصري السابق بآداء الدولي المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، عقب ظهوره بشكل مميز في الجولتين الأولى والثانية من البريميرليج .

وقال الشنواني في تصريحات تلفزيونية محمد صلاح ظهر بشكل رائع في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي أمام نورويتش سيتي وتمكن من تسجيل هدف وصناعة هدفين لزميليه دييجو جوتا وروبرتو فيرمينيو، كما أنه ظهر بشكل جيد أمام بيرنلي في الجولة الثانية، وسجل هدفاً لكن تم إلغاؤه بعد العودة إلى تقنية «Var»، فهو يقدم مباريات رائعة مع الريدز منذ قدومه إلى الفريق من روما الإيطالي، وأتمنى أن يبقى محمد صلاح في صفوف ليفربول خاصةً بعد أن أصبح معشوق الجماهير الأول هناك .

واختتم الشنواني: عودة الجماهير إلى مدرجات الدوري الإنجليزي أعادت الهيمنة إلى البريميرليج بعد فترة جائحة كورونا .

المصرى اليوم

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