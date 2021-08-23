بعد إعلان حملها بأيام.. رنا سماحة تلغي متابعة زوجها وتحذف صورهما

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ألغت المطربة رنا سماحة متابعة زوجها الملحن سامر أبوطالب على موقع الصور والفيديو «انستجرام»، وقام هو الآخر بإلغاء متابعتها، كما حذف الثنائي كل الصور التي تجمعهما في جميع المناسبات حتى حفل زفافهما، وهو ما أثار الشكوك حول انفصالهما.

وكشفت الفنانة رنا سماحة عن حملها في طفلها الأول عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، حيث أعلنت عن ذلك بنشر مقطع فيديو وعلقت عليه قائلة: «إحساس كبير.. شعور خطير.. حاجه جامده بتربطنا».

وتلقت رنا العديد من التهاني على خبر حملها وكان من بينها المطربة أمينة التي علقت لها على الفيديو قائلة: «بسم الله ماشاءالله الله أكبر ربنا يتم عليكى بالخير بس إنشاء الله لو بنوته تسميها أمينة ولو ولد أمينة برضه».