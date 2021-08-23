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العالم يحتفل بذكرى إلغاء الاتجار بالرقيق.. ماذا حدث في 23 أغسطس قبل 230 عامًا

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العالم يحتفل بذكرى إلغاء الاتجار بالرقيق.. ماذا حدث في 23 أغسطس قبل 230 عامًا العالم يحتفل بذكرى إلغاء الاتجار بالرقيق.. ماذا حدث في 23 أغسطس قبل 230 عامًا
اليونسكو يتفاعل.. فرصة للنظر معًا في الأسباب التاريخية لهذه المأساة وأساليبها وعواقبها

العالم يحتفل بذكرى إلغاء الاتجار بالرقيق.. ماذا حدث في 23 أغسطس قبل 230 عامًا

شهدت ليلة 23 أغسطس من العام 1791، وتحديدًا في سانتو دومينغو (التي تدعى اليوم هايتي والجمهورية الدومينيكان)، اندلاع الانتفاضة التي لعبت دورًا حاسمًا في إلغاء الاتجار بالرقيق الأسود عبر المحيط الأطلسي.

من هنا جاءت فكرة الاحتفال باليوم الدولي لإحياء ذكرى الاتجار بالرقيق الأسود، وإلغائه في 23 أغسطس من كل عام.

يتمثل الهدف من إحياء هذا اليوم الدولي في توثيق مأساة الاتجار بالرقيق في ذاكرة الشعوب كافة.

ووفقًا للأهداف المرجوة من مشروع "طريق الرقيق" المشترك بين الثقافات؛ فمن المفترض أن يوفر هذا اليوم فرصة للنظر معًا في الأسباب التاريخية لهذه المأساة وأساليبها وعواقبها، وكذلك تحليل التفاعلات التي أثارتها بين إفريقيا وأوروبا والأمريكتين ومنطقة البحر الكاريبي، بحسب منظمة اليونيسكو".

وفي هذا السياق، تدعو المديرة العامة لليونسكو وزراء الثقافة في جميع الدول الأعضاء إلى تنظيم فعاليات سنوية في هذا التاريخ، بمشاركة جميع سكان بلادهم؛ لا سيما الشباب والمربين والفنانين والمثقفين.

جرى الاحتفال باليوم الدولي لإحياء ذكرى الاتجار بالرقيق الأسود وإلغائه لأول مرة في مجموعة من البلدان، في مقدمتها هايتي (23 أغسطس 1998) وفي جزيرة غوريه في السنغال (23 أغسطس 1999)، ناهيك عن تنظيم جملة من الفعاليات والمناقشات الثقافية في هذا السياق.

وقد شهد العام 2001 مشاركة متحف Mulhouse Textile في فرنسا في إحدى حلقات العمل المتعلق بالأقمشة تحت عنوان "Indiennes de Traite" (نوع من الكاليكو) والتي كانت تستخدم بمثابة عملة لتبادل العبيد في القرنين السابع عشر والثامن عشر.

ودعت المديرة العامة لليونسكو بموجب الخطاب الدوري في 29 يوليو 1998 والموجه إلى وزراء الثقافة، جميع الدول الأعضاء إلى تنظيم فعاليات سنوية للاحتفال باليوم الدولي للاتجار بالرقيق الأسود وإلغائه الموافق 23 أغسطس.

اعتمد المجلس التنفيذي لليونسكو القرار 29م/40 إبان جلسته التاسعة والعشرين، بشأن اليوم الدولي لذكرى الاتجار بالرقيق الأسود وإلغائه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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