أخبار عاجلة

وزير السياحة والآثار يتفقد أعمال تطوير طريق الكباش في الأقصر -
تامر النحاس يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي مع مهاجم دجلة -
بعد إيقاف مي حلمي.. أحمد فلوكس لـ محمد رشاد: «مدينون لك بكثير من الاعتذار» -
دينا فؤاد تهاجم مي حلمي: «جامدة في الاستفزاز.. كفاية بقى مليتوا البلد» -
حمادة أنور: «شيكابالا كان زمانه في حتة تانية بس تفكيره ضيعه» -
«زي النهارده».. اغتيال الرئيس الإيراني محمد علي رجائي 30 أغسطس 1981 -
«زي النهارده».. وفاة الفنان والمخرج السيد بدير 30 أغسطس 1986 -
«زي النهارده».. وفاة الأديب العالمي نجيب محفوظ 30 أغسطس 2006 -
طاهر أبو زيد ينفي تصريحات منسوبة إليه بشأن أحداث تسليم درع الدوري -
حمادة أنور يعلن قراره بشأن خوض انتخابات الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"كوكتيل أجسام مضادة".. علاج جديد يحمي من الإصابات الشديدة بـ "كورونا"

Print
"كوكتيل أجسام مضادة".. علاج جديد يحمي من الإصابات الشديدة بـ "كورونا" "كوكتيل أجسام مضادة".. علاج جديد يحمي من الإصابات الشديدة بـ "كورونا"
للبالغين والتجارب السريرية أظهرت أنه يوفر حماية للجسم تصل إلى 12 شهراً

توصل علماء إلى علاج جديد يحمي البالغين من الإصابات الشديدة بمرض "كوفيد-19"، الذي يسبّبه .

وبحسب موقع "newatlas"، فإن العلاج يقوم على "كوكتيل" من الأجسام المضادة الأحادية النسيلة.

وأظهرت نتائج التجارب السريرية في المرحلة الثالثة لهذا العلاج، أنه يوفر حماية للجسم تصل إلى 12 شهراً.

ويجري تقديم هذا العلاج للمرضى عن طريق الحقن العضلي.

وتشبه الأجسام المضادة "جنود" الجهاز المناعي في أجسامنا، إذ تنتقل باستمرار في الجسم بحثاً عن أي مرضٍ، حيث تعمل على استهدافه.

وفي مطلع عام 2020، قام عدد من الباحثين في جامعة فاندربيلت بولاية تينيسي الأميركية، باختبار مجموعة صغيرة من الأجسام المضادة على عيّنات مسحوبة من مرضى "كوفيد-19".

وفي وقتٍ لاحق، جرى ترخيص هذه الأجسام المضادة عبر شركة أسترازينيكا، وصارت علاجاً للوقاية من إصابة كورونا المصحوبة بأعراض، وفق "سكاي نيوز عربية".

ويطلق على العلاج الجديد اسم "AZD7442"، ويظهر أحدث نتائج التجارب السريرية التي أعلنت عنها أسترازينيكا، أنه يمكن أن يؤدي دوراً مهماً في المساعدة على حماية الفئات الأكثر ضعفاً من إصابات كورونا الشديدة.

وشملت المرحلة الثالثة لاختبار كوكتيل العلاج، أكثر من 5 آلاف شخص، مع التركيز على الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة الشديدة بالمرض، نظراً لإصابتهم بمرض مزمن أو بسبب ضعف مناعتهم.

ولم تشهد التجربة الثالثة، التي تمّت في أواخر 2020، وجرت متابعة المشاركين فيها خلال الأشهر الستة الماضية، أي حالات إصابة شديدة أو وفاة بسبب المرض.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
«الصحة»: تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و7 حالات وفاة

«الصحة»: تسجيل 255 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و7 حالات وفاة

محافظ الغربية يتابع تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد

محافظ الغربية يتابع تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد

إيران تسجل أكثر من 31 ألف إصابة و581 وفاة جديدة بفيروس كورونا

إيران تسجل أكثر من 31 ألف إصابة و581 وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 208 إصابات جديدة و 7 حالات وفاة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 208 إصابات جديدة و 7 حالات وفاة بفيروس كورونا