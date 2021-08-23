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""ssc تؤجل تشفير مباريات الدوري السعودي للمحترفين

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""ssc تؤجل تشفير مباريات الدوري السعودي للمحترفين ""ssc تؤجل تشفير مباريات الدوري السعودي للمحترفين

أجّلت شركة الرياضة (الناقل الحصري لمنافسات الكرة السعودية)، فكرة تشفير مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم حتى الموسم الرياضي المقبل 2022- 2023.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، قال عبدالعزيز باعشن، المدير التنفيذي لشركة الرياضة السعودية: إن جميع مباريات الدوري سوف تُنقل على الباقتين SD وHD، وستكون جودة SD أقل، ولن يشمل نقل المباريات عليها الاستديوهات التحليلية، إضافة إلى البرامج الرياضية التي انطلقت مع بداية الدوري.

وقال: "لا نستطيع نقل دوري أبطال آسيا على القنوات المفتوحة؛ بسبب أن الحقوق التي حصلنا عليها محلية، وفي حال نقلها على المفتوحة يُعد ذلك خرقًا لحقوق النقل، وحتى لو أرادت أي جهة شراء حقوق مباراة ونقلها على المفتوحة فلن تستطيع".

وزاد باعشن: "لدينا اتفاقية مع (عرب سات) لنقل المباريات على القمر؛ وذلك بعد أن قدموا لنا مزايا مغرية، أما الطلاب المبتعثون في أوروبا وأمريكا فيمكنهم مشاهدة مباريات الدوري السعودي عبر تطبيق (شاهد)".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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