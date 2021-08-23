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هنا قائمة محدثة بآخر أرقام إصابات كورونا حول العالم

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هنا قائمة محدثة بآخر أرقام إصابات كورونا حول العالم هنا قائمة محدثة بآخر أرقام إصابات كورونا حول العالم
تصدرت الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الوفيات

هنا قائمة محدثة بآخر أرقام إصابات كورونا حول العالم

أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن أكثر من 211.55 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم؛ في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و600821.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية دول العالم من حيث عدد الوفيات مسجلة 627972 وفاة، وبلغ عدد الإصابات 37862951.. فيما جاءت الهند ثانية بعدد وفيات 434367 وفاة و32424234 إصابة.. وحلت البرازيل ثالثًا مسجلة 574209 وفيات و20556487 إصابة.. كما جاءت في المرتبة الرابعة بـ355865 وفاة و6726523 إصابة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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