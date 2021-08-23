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نيجيريا.. مصرع 14 شخصًا في هجوم مسلح بكادونا واختطاف 60 بولاية زمفرا

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نيجيريا.. مصرع 14 شخصًا في هجوم مسلح بكادونا واختطاف 60 بولاية زمفرا نيجيريا.. مصرع 14 شخصًا في هجوم مسلح بكادونا واختطاف 60 بولاية زمفرا
ردًّا على العمليات العسكرية الجوية التي ينفذها الجيش

نيجيريا.. مصرع 14 شخصًا في هجوم مسلح بكادونا واختطاف 60 بولاية زمفرا

اختطف قطّاع طرق، 60 شخصًا على الأقل في ولاية زمفرا النيجيرية، خلال هجوم على بلدة بالولاية، في الوقت الذي ينفذ الجيش فيه هجمات جوية في الولاية للسيطرة على الوضع.

وصرّح مفوض الإعلام في الولاية إبراهيم دوسارا: "استيقظنا وسمعنا أن قطاع الطرق غزوا قرية ريمي في بلدة باكورا إل جي إيه، واختطفوا حوالى 60 شخصًا"؛ مشيرًا إلى أن وكالات الأمن ومسؤولين يعملون على التأكد من العدد الحقيقي للأشخاص الذين تم اختطافهم وما إذا كان هناك ضحايا.

وأشار المفوض إلى أن قطّاع طرق يكثّفون هجماتهم على الولاية ردًّا على العملية العسكرية التي ينفذها الجيش لا سيما القوات الجوية؛ لافتًا النظر إلى مقتل 5 أشخاص واختطاف 15 آخرين خلال هجوم نفّذه قطّاع طرق مسلحون على نفس البلدة منذ 5 أيام.

من جانب آخر لَقِيَ أربعة عشر شخصًا على الأقل مصرعهم بهجوم مسلح استهدف قرية مادو مابوشي بولاية كادونا شمالي نيجيريا؛ فيما يمثل أحدث أعمال عنف تعانيها مناطق متفرقة من البلاد.

وذكرت مصادر إعلامية نيجيرية أمس، أن "مسلحين شنوا هجومًا استهدف قرية مادو؛ مما أسفر عن مقتل 14 شخصًا على الأقل؛ وذلك في مشيخة أتياب بولاية كادونا شمالي البلاد".

وأضافت المصادر أنه تم إضرام النيران في بعض المنازل خلال الهجوم الذي بدأ مساء السبت.

وبحسب وسائل إعلام محلية؛ فإن السلطات تشتبه في أن جماعة قطّاع طرق، تدعى "هاليلو كاشالا"، وراء العديد من عمليات الاختطاف، ومن بينها اختطاف الطلاب الأسبوع الماضي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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