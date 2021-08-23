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خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجّل 14404 إصابات بكورونا و184 في و21 بالصين

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خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجّل 14404 إصابات بكورونا و184 في مصر و21 بالصين خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجّل 14404 إصابات بكورونا و184 في و21 بالصين

خلال 24 ساعة.. البرازيل تسجّل 14404 إصابات بكورونا و184 في مصر و21 بالصين

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الأحد، تسجيل 14404 إصابات و318 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البرازيل تخطى حاجز الـ 20 مليوناً منذ ظهور الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 574527.

سجّلت مصر 184 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و8 حالات وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها 286352؛ من ضمنهم 235864 حالة تمّ شفاؤها، و16671 حالة وفاة.

الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الإثنين، إن البر الرئيس سجّل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأحد، مبينة أن كل الإصابات الجديدة محلية.

وأوضحت اللجنة أنه بذلك بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكّدة بالفيروس في البلاد 94652، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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